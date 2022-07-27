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Huawei’nin HarmonyOS Destekli İlk Yazıcısı Piyasaya Çıktı!

HarmonyOS 3.0 desteği, yeni mürekkep püskürtmeli renkli yazıcıya birçok heyecan verici işlevsellik getiriyor. Yazıcının akıllı telefonlarla sorunsuz bir şekilde arabirim oluşturmasını sağlıyor. PixLab V1, hem uzaktan hem de tek dokunuşla baskı vaat ediyor. Yazıcının fiyatı henüz belli değil.

Ayşen Sıla

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Huawei-PixLab-V1

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Huawei, PixLab serisinden ilk renkli yazıcısını tanıttı ve HarmonyOS 3.0 ile çalışıyor. Huawei PixLab V1, 3D Lut renk ayarını, renk sıcaklığı takibini ve diyafram derecelendirmesini destekleyen bir mürekkep püskürtmeli renkli yazıcı olarak karşımıza çıkıyor. PixLab V1, AI el yazısı silme işlevini destekliyor ve yeni bir boş rulo yazdırmadan önce el yazısını otomatik olarak siliyor.

PixLab V1, renkli baskı sırasında bir resmin orijinal rengini tamamen geri yüklüyor ve ayrıca bir cep telefonundan sorunsuz baskıya izin veren Hyper Terminal teknolojisine sahip. Telefonu yazıcıya yaklaştırarak telefon ile yazıcı arasında sorunsuz ve hızlı bir bağlantı gerçekleşiyor. 

Bağlantıdan sonra, yazdırma işlemleri telefondan hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Yalnızca minimum yapılandırma ayarı gerektiriyor ve kullanıcılar telefonlarından tek bir tıklamayla dosya yazdırabiliyor. Üstelik yazdırma ilerlemesini telefondan da görüntüleyebilirsiniz.

Huawei-PixLab-V1

HarmonyOS 3.0 desteği, yeni mürekkep püskürtmeli renkli yazıcıya birçok heyecan verici işlevsellik getiriyor. Yazıcının akıllı telefonlarla sorunsuz bir şekilde arabirim oluşturmasını sağlıyor. PixLab V1, hem uzaktan hem de tek dokunuşla baskı vaat ediyor. Yazıcının fiyatı henüz belli değil.

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