Huawei Watch Buds 2, Mart Ayında Avrupa’da Satışa Çıkıyor!

Geçen Aralık ayında Çin’de tanıtılan Huawei Watch Buds 2’si bugün Avrupa’da görücüye çıktı.

1 Mart’tan itibaren gerçek satışlarla 499 € olarak fiyatlandırılıyor. Ancak, Huawei’nin resmi web sitesi aracılığıyla 30 € ödeyerek Watch Buds için ön rezervasyon yaptıranlar 30 € indirim alacak. Bu, Huawei Watch Buds’ın şimdi ön sipariş verenlere etkili bir şekilde 469 €’ya mal olacağı ve ayrıca satın aldıklarında ücretsiz bir Huawei Scale 3 alacakları anlamına geliyor.

İngiltere’de, Huawei Watch Buds’ın fiyatı 449,99 £ olarak satışa çıkıyor. Ünitenizi Huawei’nin İngiltere web sitesi aracılığıyla 30 £ depozito ile rezerve edebilirsiniz; satış başladığında ödenir. Birleşik Krallık’taki müşteriler, Watch Buds için önceden rezervasyon yapmaları durumunda ücretsiz bir Huawei Scale 3 alacaklar.

Huawei Watch Buds, 2’si 1 arada bir cihazdır. Bir çift hap şeklindeki TWS kulaklığı ortaya çıkarmak için açılan ekrana sahip bir akıllı saat, ikincisi AI Gürültü Önleme Çağrısına sahip.

Huawei Watch Buds, Android ve iOS cihazlarıyla uyumludur ve diğer akıllı saatlerin çoğunda gördüğümüz olağan sağlık ve fitness özellikleriyle birlikte gelir. Saat, 410 mAh pil barındırırken, her tomurcuk 30 mAh hücre ile birlikte gelir. Hakkında daha fazla bilgi edinmek için Huawei Watch Buds duyuru kapsamımızı buradan okuyabilirsiniz.

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