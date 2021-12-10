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Huawei Watch D, 23 Aralık’ta Görücüye Çıkacak

Çinli şirket bu ayın sonunda yeni bir giyilebilir cihaz piyasaya sürmeyi planlıyor. Modern akıllı saatlerin sunduğu olağan özelliklerin yanı sıra, yeni Watch D, hassas tansiyon izleme özelliğine de sahip olacak.

Ayşen Sıla

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Huawei, 23 Aralık 2021’de yapılması planlanan bir etkinliğe hazırlanıyor. Etkinlik muhtemelen şirketin birkaç yeni ürünü piyasaya sürmesine ön ayak olacak. Ürünlerden biri de Huawei Watch D olabilir.

Çinli şirket bu ayın sonunda yeni bir akıllı cihazını piyasaya sürecek. Modern akıllı saatlerin sunduğu olağan özelliklerin yanı sıra; yeni Watch D, hassas tansiyon izleme özelliğine de sahip olacak.

Bununla birlikte, Watch D’nin Galaxy Watch 4 serisinden daha düşük bir fiyatla piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Özellikle, akıllı saat Huawei Health uygulamasını da destekleyecek ve bu da kullanıcıların; kan basıncı sonuçlarının ayrıntılı bir geçmişini tutmasına ve izlemesine ve herhangi bir değişikliği izlemesine olanak tanıyacak.

Ne yazık ki, şu an için bu cihazla ilgili vurgulama özelliği dışında; pek bir bilgiye sahip değiliz. Ancak, 23 Aralık’taki lansman, Watch D’nin Aralık çıkış zaman çizelgesine ilişkin önceki raporumuzla uyumlu. Yeni bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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KaynakXDA Developers

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