Samsung Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne Edition Tanıtıldı

Geçen ay Samsung, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3‘ün Thom Browne Editionlarını duyurdu. Şirket şimdi Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne Edition ile tekrar geri döndü. Sınırlı sayıda üretilen akıllı saat, birinci sınıf bir fiyat etiketi taşıyor ve önümüzdeki hafta raflarda olacak.

Samsung Galaxy Watch4 Classic Thom Browne Edition, ABD’de 799,99 dolar fiyatla satılıyor. 29 Eylül’de Samsung.com üzerinden sınırlı sayıda satışa sunulacak. Saat, birçok nedenden dolayı daha pahalı bir fiyat etiketi ile geliyor. Her şeyden önce üzerinde moda tasarımcısı Thome Browne’ın adı var. İkinci olarak, normal Galaxy Watch4 Classic’in aksine bu model rodyum kaplamaya sahip.

Ayrıca, deri, kauçuk ve kumaş olmak üzere üç değiştirilebilir kayışla birlikte geliyor. Her üç kayış da farklı renk ve desenlere sahip. Giyilebilir cihaz ayrıca önceden yüklenmiş beş Thom Browne saat yüzüyle birlikte geliyor.

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