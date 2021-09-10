Samsung Galaxy Watch 4 Serisine, PPT Desteği Eklendi!

Bu ayın başlarında Samsung, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic‘i piyasaya sürmüştü. Son zamanlarda şirket, önceki Tizen modellerinde bulunan bazı eski özellikler için destek eklerken yeni özellikleri de ekleyen yeni yazılım güncellemeleri yayınladı.

Bu eski özelliklerden biri, Play Store’daki PPT Controller uygulamasının güncellenmiş bir sürümünü içeriyor ve bu sürüm artık Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic’te mevcut.

Bu, ilk olarak 2017’de eski Tizen modellerinde mevcuttu ve kullanıcıların bir PowerPoint sunumunu akıllı saatlerinden temel olarak kontrol etmelerine izin verdi. Bu, hem öğrencilere hem de profesyonellere hitap eden bir işlevsellik katmanı ekleyen slayt gösterilerini kontrol etme ve daha fazlasını içeriyordu.

İlgilenenler olarak özelliğin daha yeni sürümüne Google Play Store’dan göz atabilirsiniz. Uygulama mağazasındaki liste, kullanıcıların akıllı saatinizle bir sonraki veya önceki slayda geçmesine ve sunumu durdurmasına izin vermek gibi özelliğin çeşitli işlevlerini de vurguluyor. Ayrıca, kullanıcıların slaytları kontrol etmek için Galaxy Watch 4 Classic’teki fiziksel çerçeveyi veya Galaxy Watch 4 tabanındaki dijital çerçeveyi kullanmalarına bile izin veriyor.

Bu özellik ayrıca bileğinizde kalan süre gibi önemli bilgileri de gösteriyor ve kullanıcıların sunum bittiğinde onları bilgilendirmek için bir titreşim uyarısı eklemesine olanak tanıyor. PPT denetleyici uygulamasını kullanmak için akıllı saatinizi bir bilgisayara bağlamanız gerektiğini unutmayın. Bunu, Bluetooth aracılığıyla Windows PC’nize giyilebilir Galaxy Watch 4 serisini bağlayarak yapabilirsiniz.

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