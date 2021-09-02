Samsung Galaxy Watch 4, HarmonyOS’u Desteklemiyor!

Samsung’un en yeni akıllı saatleri Galaxy Watch4 ve Galaxy Watch4 Classic, Google, Samsung ve Fitbit tarafından ortaklaşa geliştirilen Wear OS’nin yeni bir sürümünü çalıştırıyor. En son yazılım iyileştirmelerle birlikte gelse de, uyumlulukla ilgili bazı uyarılar var.

Galaxy Watch4 serisi resmiyet kazandığında bu akıllı saatlerin iOS cihazlarla eşleştirilemeyeceğini öğrenmiştik. Dün gece, gelen bir açıklamaya göre bu akıllı saatler, Huawei’nin HarmonyOS işletim sistemini de desteklemeyecek.

Bu, Galaxy Watch4 ve Galaxy Watch4 Classic’in şu an itibariyle yalnızca Android cihazlarla kullanılabileceği anlamına geliyor. Samsung tarafından belirlenen minimum gereksinimler, 1.5 GB’den fazla RAM‘e sahip Android 6.0 veya üstü olarak biliniyor.

Hepsi bu kadar değil, bu giyilebilir cihazların pek çok özelliği yalnızca Android 10 veya üstünü çalıştıran Samsung akıllı telefonlarla çalışıyor. Ek olarak, bazı özellikler belirli bölgelerle sınırlı kalıyor.

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