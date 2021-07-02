Samsung Galaxy Watch 4, Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor

Samsung ve Google kısa süre önce Tizen ve Wear OS sürümünün birleştiğini duyurdu, ancak bu markaların yeni cihazları hakkında resmi bir bilgi yok. Yine de Samsung Galaxy Watch 4‘ün yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Çünkü Samsung Galaxy Watch 4 için destek sayfası Hindistan, Rusya ve Karayipler web sitesinde yayına girdi. Liste, giyilebilir ürünün yakında piyasaya sürüleceğine dair iyi bir ipucu veriyor.

Güney Koreli teknoloji devi bugün Mobil Dünya Kongresi‘nde sanal bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor ve Galaxy Watch 4’ün birkaç başka ürünle birlikte bu etkinlikte resmi olarak duyurulma ihtimali var.

Samsung Hindistan web sitesinde SM-R890 model numarasını taşıyan cihaz, 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı modelde piyasaya sürülecek. Cihazın FCC listesi, Bluetooth, NFC, 2.4GHz/5GHz Wi-Fi ve çeşitli LTE Bantları desteği sunacağını zaten ortaya koydu. Siyah, Gümüş, Koyu Yeşil ve Rose Gold renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceği söyleniyor.

5nm işlemci, 2D cam, ekran çevresinde daha dar çerçeveler ve titanyum alaşımından yapılabilecek geliştirilmiş çerçeve dokusu ile gelmesi bekleniyor. Yeni WearOS ayrıca Tizen OS’nin “TizenWear OS” olarak adlandırılacak ve muhteşem özellikleri de beraberinde getirecek.