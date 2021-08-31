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Samsung Galaxy Watch 4 Serisi, WalkieTalkie Uygulamasına Kavuştu

WalkieTalkie uygulaması resmi bir Samsung uygulaması olduğundan kullanmak için bir Samsung hesabı gerektiriyor. Uygulama 1.0.00.26 sürümünde ve 23MB yer kaplıyor.

Ayşen Sıla

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Samsung’un yeni akıllı saatleri, Samsung’un WalkieTalkie uygulamasıyla iki yönlü sesli iletişim için kullanılabilir hale geldi. WalkieTalkie uygulaması Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic için şimdi uygun.

Bu uygulama Samsung’un yeni Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic’ine özel ve yalnızca bu giyilebilir cihazlar arasında iletişim kurmak için kullanılacak. Samsung’un Tizen tabanlı akıllı saatleri bu uygulamayı kullanamayacak.

Kişilerinizle anında sesli sohbet etmek için WalkieTalkie uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayrıca birden fazla kişinin aynı anda katılabileceği kanallar da oluşturabilirsiniz.

WalkieTalkie uygulaması resmi bir Samsung uygulaması olduğundan kullanmak için bir Samsung hesabı gerektiriyor. Uygulama 1.0.00.26 sürümünde ve 23MB yer kaplıyor.

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KaynakSlash Gear

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