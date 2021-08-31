HarmonyOS, 70 Milyon Kullanıcıya Ulaştı – Güncelleme Geliyor

Huawei, Harmony OS adı altında kendi mobil işletim sistemini dünyaya tanıttı. Haziran ayında, şirket CEO’su 100 modelin kararlı modele sahip olacağına söz verdi ve Çin medyasına göre bu dönüm noktası çok yakında gerçekleşecek.

Bugün, şirket 70 milyon cihazın Harmony OS’a geçişini kutladı ve raporlar ayrıca “neredeyse” 100 modelin güncelleme için uygun olduğunu iddia etti.

Kullanıcılar Nisan ayından bu yana HarmonyOS’a geçebildiler, ancak ilk büyük parti 2 Haziran’da gerçekleşti. 70 milyona üç aydan kısa bir sürede ulaşıldı ve bu öncelikle Çin’deki Huawei ve Honor cihazlarında gerçekleşti.

Beklentiler, güncellemeye katılmak için daha da fazla cihaz olduğunu ve 2016’da tanıtılan Mate 9 serisine kadar uzanıyor. Huawei ayrıca depolama alanının fiziksel olarak yükseltilmesi de dahil olmak üzere, kullanıcıların diğer telefon üreticilerine geçmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

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