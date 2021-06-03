HarmonyOS 2.0 Güncellemesi Alacak Cihazların Listesi!

Dün HarmonyOS 2‘nin tanıtımı sırasında Huawei, 100 cihazı yeni işletim sistemine güncellemeyi planladığını açıkladı. Huawei, güncellemeyi tamamlamak için 2022’nin ilk yarısına kadar süreceğini söylese de, liste kesinlikle çok fazla cihazı içeriyor. Hangi cihazların uygun olduğunu ve güncellemeyi ne zaman alacaklarını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. HarmonyOS 2 güncellemesi alacak 100 cihazın tam listesini sizler için derledik.

2 Haziran

-Huawei Mate40 serisi

–Huawei P40 serisi

–Huawei Mate30 serisi

–Huawei MatePad Pro (2019)

Bu Yılın Üçüncü Çeyreği

–Huawei Mate20 serisi

–Huawei Nova 7 serisi

–Huawei Nova 8 serisi

–Huawei Nova 6 serisi

–Huawei MatePad (2019)

Bu Yılın Dördüncü Çeyreği

–Huawei Smart Screen V serisi (2021)

–Huawei S Smart Screen serisi

–Huawei Mate20 X serisi

–Huawei X Smart Screen 65 inç

–Huawei Nova 5 Pro

–Huawei Enjoy 20 serisi

–Huawei Enjoy Z 5G

–Huawei Maimang 9

–Huawei MediaPad M6 serisi

–Huawei Enjoy Tablet 2

2022’nin İlk Yarısı

–Huawei Mate10 serisi

–Huawei P20 serisi

–Huawei Nova 5 serisi

–Huawei Mate9 serisi

–Huawei P10 serisi

–Huawei Smart Screen V serisi

–Huawei MediaPad M5

–Huawei Nova 4

–Huawei Nova 4e

–Huawei Nova 3

–Huawei Nova 3i

–Huawei Enjoy 9S

–Huawei Enjoy 9 Plus

–Huawei Enjoy 10

–Huawei Enjoy 10S

–Huawei Maimang 8

–Huawei Nova 2s

Harmony OS’un Getirdiği Özellikler

Ek bir bilgi olaeak HarmonyOS 2, standart widget’lara ek işlevler getiren Süper Hizmet Widget’ları gibi bir çok özelliğe sahip. Kullanıcılar, uygulamanın kendisini açmak yerine yalnızca bir uygulamanın widget’ını kullanarak belirli görevleri gerçekleştirebilecekler.

Ayrıca, kapsama alanındaki tüm bağlı cihazlara veya desteklenen cihazlara erişmeyi ve bunları kontrol etmeyi kolaylaştıran bir Kontrol Merkezi de bulunuyor. Huawei HarmonyOS ile, tabletten telefona ve tam tersi gibi çeşitli cihazlara görevler atamanıza izin veren bir Görev Merkezi de sunuyor.

Diğer özellikler arasında, ayarlanabilir kalınlığa sahip yeni bir yazı tipi, cihazlar arası pano işlevi ve size farklı açılar sağlamak için bir video kaydederken yakındaki cihazların kameralarından alınan görüntüleri birleştirmenize olanak tanıyan çoklu kamera özelliği bulunuyor. Huawei, HarmonyOS 2’nin güvenli olduğunu ve güvenlik için EAL 4+ sertifikasına sahip olduğunu söylüyor.