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HarmonyOS 2.0 Güncellemesi Alacak Cihazların Listesi!

HarmonyOS yayınlanmasından bu yana çok ses getirdi. Hangi cihazların HarmonyOS'a uygun olduğunu ve güncellemeyi ne zaman alacaklarını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. HarmonyOS 2 güncellemesi alacak 100 cihazın tam listesini sizler için derledik.

Ayşen Sıla

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Dün HarmonyOS 2‘nin tanıtımı sırasında Huawei, 100 cihazı yeni işletim sistemine güncellemeyi planladığını açıkladı. Huawei, güncellemeyi tamamlamak için 2022’nin ilk yarısına kadar süreceğini söylese de, liste kesinlikle çok fazla cihazı içeriyor. Hangi cihazların uygun olduğunu ve güncellemeyi ne zaman alacaklarını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. HarmonyOS 2 güncellemesi alacak 100 cihazın tam listesini sizler için derledik.

2 Haziran

-Huawei Mate40 serisi
Huawei P40 serisi
Huawei Mate30 serisi
Huawei MatePad Pro (2019)

Bu Yılın Üçüncü Çeyreği

Huawei Mate20 serisi
Huawei Nova 7 serisi
Huawei Nova 8 serisi
Huawei Nova 6 serisi
Huawei MatePad (2019)

Bu Yılın Dördüncü Çeyreği

Huawei Smart Screen V serisi (2021)
Huawei S Smart Screen serisi
Huawei Mate20 X serisi
Huawei X Smart Screen 65 inç
Huawei Nova 5 Pro
Huawei Enjoy 20 serisi
Huawei Enjoy Z 5G
Huawei Maimang 9
Huawei MediaPad M6 serisi
Huawei Enjoy Tablet 2

 2022’nin İlk Yarısı

Huawei Mate10 serisi
Huawei P20 serisi
Huawei Nova 5 serisi
Huawei Mate9 serisi
Huawei P10 serisi
Huawei Smart Screen V serisi
Huawei MediaPad M5
Huawei Nova 4
Huawei Nova 4e
Huawei Nova 3
Huawei Nova 3i
Huawei Enjoy 9S
Huawei Enjoy 9 Plus
Huawei Enjoy 10
Huawei Enjoy 10S
Huawei Maimang 8
Huawei Nova 2s

Harmony OS’un Getirdiği Özellikler

Ek bir bilgi olaeak HarmonyOS 2, standart widget’lara ek işlevler getiren Süper Hizmet Widget’ları gibi bir çok özelliğe sahip. Kullanıcılar, uygulamanın kendisini açmak yerine yalnızca bir uygulamanın widget’ını kullanarak belirli görevleri gerçekleştirebilecekler.

Ayrıca, kapsama alanındaki tüm bağlı cihazlara veya desteklenen cihazlara erişmeyi ve bunları kontrol etmeyi kolaylaştıran bir Kontrol Merkezi de bulunuyor. Huawei HarmonyOS ile, tabletten telefona ve tam tersi gibi çeşitli cihazlara görevler atamanıza izin veren bir Görev Merkezi de sunuyor.

Diğer özellikler arasında, ayarlanabilir kalınlığa sahip yeni bir yazı tipi, cihazlar arası pano işlevi ve size farklı açılar sağlamak için bir video kaydederken yakındaki cihazların kameralarından alınan görüntüleri birleştirmenize olanak tanıyan çoklu kamera özelliği bulunuyor. Huawei, HarmonyOS 2’nin güvenli olduğunu ve güvenlik için EAL 4+ sertifikasına sahip olduğunu söylüyor.

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