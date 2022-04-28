Huawei Watch GT 3 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Watch GT 3 geçen yıldan beri piyasada ve şimdi daha farklı bir Pro modeli satışa çıktı. Huawei GT 2 Pro gibi bunun da seramik versiyonu ve Porsche Design modeli var. Gelin Huawei’nin yeni akıllı saatine hep birlikte göz atalım.

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Huawei Watch GT 3 Pro

Huawei Watch GT 3 Pro, 46 ​​mm (titanyum) ve 43 mm (seramik) olmak üzere; iki boyutta geliyor. Sırasıyla 1.43 inç ve 1.32 inç AMOLED ekrana sahip. Daha büyük model, tipik kullanımla (yoğun kullanıcılar için 8 gün) 14 güne kadar pil ömrü vaat ediyor; küçüğü ise 7 gün (yoğun kullanımda 4 gün) pil ömrü vaat ediyor. Şarj hızı %30 arttı ve 10 dakikalık bir doldurma, tüm gün dayanması için yeterli oluyor.

Suya dayanıklılık pek de iyi değil. Ancak bu, 30 metreye kadar serbest dalış için uygun ve antrenman yapmanıza yardımcı olacak çeşitli fonksiyonlara sahip olduğunu belirtelim.

Saatte, tipik bir kalp atış hızı sensöründen çok daha fazla kalp verisi sağlayan; bir EKG sensörü yer alıyor. Kan-oksijen monitörü ve termometre de bulunan saat, uyku ve stres takibi de sunuyor.

Saat elbette HarmonyOS’u çalıştırıyor ve tipik mobil ödeme kullanım durumları için; NFC’ye sahip, ancak doğru araçla aynı zamanda araba anahtarınız olarak da kullanabilirsiniz. Saatin Porsche modeli 750 dolar fiyat etiketine sahip. Standart modelin fiyatı ise 380 dolardan başlıyor.