Huawei Mate Xs 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Mate Xs’in piyasaya çıkmasından iki yıl sonra şirket, Huawei Mate Xs 2’yi piyasaya sürdü. Bu üst düzey katlanır akıllı telefon; dışa doğru katlanır bir tasarıma sahip olduğu için piyasadaki diğer katlanaır akıllı telefonlardan tamamen farklı. Öyleyse Mate Xs 2’nin özelliklerine bir göz atalım.

Tasarım

Tasarım açısından cihaz, geleneksel katlanır telefonlarda bulunan; içe doğru katlama tasarımından ziyade dışa doğru katlanan bir tasarıma sahip olduğu için; önceki modele benzemiyor. Katlandığında kilit mekanizması sayesinde ekran yerinde kalıyor ve serbest bırakıldığında yaylı menteşe sayesinde kısmen açılıyor.

Mate Xs 2’nin gövdesi, havacılık sınıfı titanyum alaşımı, ultra hafif cam elyafı ve ultra hafif ve süper güçlü çelik gibi malzemelerden yapılmış ve bu da telefonun yalnızca 255 gram ağırlığında olmasını sağlıyor. Huawei, cihazın arka paneli için mikrofiber malzeme kullanmış.

Katlandığında, cihazın ekranı 6,5 inç boyutunda ve Mate Xs 2 açıldığında çapraz olarak 7,8 inç boyutunda; daha büyük bir ekran alanı elde ediliyor. Ekrandan bahsetmişken, genişletildiğinde 2480 x 2200 piksel çözünürlüğe (katlandığında; 2480 × 1176 piksel) sahip bir OLED panelden oluşuyor. Ekranda 120 Hz yenileme hızı; 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1440 Hz PWM karartma ve 424ppi piksel yoğunluğu bulunuyor. Panel 1,07 milyar renk görüntüleme kapasitesine sahip ve P3 geniş renk gamını kapsıyor.

Özellikler

Akıllı telefon Adreno 660 GPU ile bir Snapdragon 888 4G işlemci vaat ediyor. Cihaz, 8GB RAM ve 256/512GB depolama alanı ile geliyor. Huawei ayrıca 12GB RAM ve 512GB depolama yapılandırmasında sunulan bir Collector’s sürümünü de tanıttı. Her iki model de Huawei’nin Nano Bellek Kartı ile belleklerini 256 GB’a kadar genişliyor.

Yazılım açısından Mate Xs 2, büyük ekrana uyum sağlamak için; yeni akıllı çoklu pencere ve hızlı kaydırma hareketleri getiren HarmonyOS 2 ile çalışıyor. Ayrıca kendi kendine öğrenen bir düzen ve optimizasyona sahip bir UI motoruyla geliyor. Bu arada AppGallery’deki en iyi 300 uygulama, Mate Xs 2‘nin büyük ekranı için geliyor.

Huawei Mate Xs 2’deki pil 4600mAh kapasiteye sahipken; Collector’s sürümü daha büyük bir 4880mAh pil ile geliyor. Ayrıca her iki model de, şirketin pili sadece 30 dakikada %90’a kadar dolan 66W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca ısıyı kontrol altında tutmak için cihaz bir Grafen sıvı soğutma sistemine sahip.

Mate Xs 2, 4096 seviyeli yüksek basınç hissi ve 10 saat sürekli çalışan 82mAh pil ve 40 gün bekleme süresi sunan; Huawei M-Pen 2s Stylus için de destek sunuyor. Bu arada bağlantı için Bluetooth 5 kullanıyor.

Mate Xs 2’nin diğer özellikleri arasında üç bantlı Wi-Fi; Bluetooth 5.2, NFC, GPS/AGPS/GLONASS/ Beidou/ NavIC, USB Type-C ve USB Type-C konektörü aracılığıyla kulaklık desteği yer alıyor. Cihaz ayrıca tüm standart 2G, 3G ve 4G bantlarını da kapsıyor.

Kamera

Fotoğraf için, Mate Xs 2, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel ultra geniş kamera ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel telefoto kamera ile üçlü arka kamera kurulumuna sahip. OIS ve 3x optik yakınlaştırma özelliği de var. Kamera, 8192 × 6144 piksel çözünürlükte resimlere tıklıyor ve 1080p@960fps süper ağır çekim videografiyi destekliyor.

Ön tarafta, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10.7 megapiksel ultra geniş açılı kamera var. Bunun dışında Huawei, akıllı çekimi yansıtma, çift ekranlı senkron çerçeveleme, kolay tıklama ve AI doğru eleme gibi XD Optics bilgi işlem optiklerini yükseltti. Elegant Black, Brocade White ve Frost Purple renklerle gelen telefonun fiyatı 1500 dolardan başlıyor.