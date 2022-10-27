Huawei Watch GT 3 SE, Ucuz Fiyatıyla Satışa Çıktı

Huawei, Watch GT 3 serisinde Huawei Watch GT 3 SE adlı yeni bir akıllı saati sessizce piyasaya sürdü. Yeni Watch GT Cyber’den farklı olarak, GT 3 SE küresel pazara yönelik ve şimdiden Vietnam ve Polonya’daki perakende sitelerinde satışa çıktı bile.

Resmi listeye göre Watch GT 3 SE, 466 x 466 piksel çözünürlüğe ve 46 mm kasaya sahip 1.43 inç AMOLED ekran vaat ediyor. Ayrıca şirket, polimer fiber saat kayışı takılı olmadığında kol saatinin 35,6 gram ağırlığında olduğunu iddia ediyor.

Bu kayış Graphite Black ve Wilderness Green renklerinde mevcut. Watch GT 3 SE ve Watch GT 3, tesadüfen aynı düğme düzenini paylaşıyor. Özellikle Watch GT 3 SE’nin sağ tarafında hem fiziksel bir düğme hem de dijital bir kurma kolu bulunuyor.

Diğer Huawei akıllı saatler gibi Watch GT 3 SE, egzersizlerinizi ve spor performansınızı iyileştirmek için kişiselleştirilmiş öneriler sunan Huawei TruSport ile birlikte geliyor. Spordan bahsetmişken, akıllı saatte 100’den fazla farklı spor modu bulunuyor.

Sağlıkla ilgili özellikler arasında kan oksijeni ve kalp atış hızı izleme de yer alıyor. Huawei TruSleep 3.0, uyku düzeninizi doğru bir şekilde takip eden ve ayrıca horlama ve uykuda konuşmayı izlemenize yardımcı olanbir özelliğe de sahip.

Kullanıcıya hareket etmek, su içmek, uyumak için bir hatırlatıcı, bir ilaç hatırlatıcısı, bir kan basıncını ölçmek için bir hatırlatıcı ve çok daha fazlası gibi kullanıcıya yardımcı olacak bir sürü farklı hatırlatıcı var. Fiyatı ise 180 dolar.