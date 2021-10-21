Huawei Watch GT 3 ve Watch GT Runner Geliyor!

Huawei, ABD yasağının ardından odağını akıllı telefonlardan akıllı saatler ve dizüstü bilgisayarlar gibi diğer ürünlere kaydırdı. Nitekim Huawei Watch portföyünü arka arkaya satışa sunduğu ürünlerle genişletiyor.

Huawei APAC Sonbahar Lansmanı öncesinde, bir sertifikasyon web sitesinde iki model daha ortaya çıktı. Huawei Watch GT 3 ve Watch GT Runner adlı modeller bu etkinlikte satışa çıkacak.

Bu arada Bluetooth SIG sertifikası Huawei Watch GT 3 serisi hakkında birkaç ayrıntıyı onayladı. JPT-B19 model numarasına sahip Watch GT 3, Bluetooth 5.2‘yi destekleyecek.

Huawei, ayrıca 28 Ekim‘de Watch GT 3 ile birlikte GT Runner saatini piyasaya sürecek. Bu RUN-B19 model numarasına sahip ve GT 3’ün spor versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle, daha iyi dayanıklılık dahil olmak üzere sporla ilgili birkaç özellikle gelebilir.

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