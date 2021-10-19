Huawei Enjoy 20e Geliyor – Tüm Detaylar

Huawei, Huawei Enjoy 20e adlı yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi, akıllı telefon şirketin kendi çevrimiçi mağazasında ortaya çıktı.

Telefonu çevrimiçi olarak görmüş olsak da; şirket telefonun resmi lansman tarihini veya tüm teknik özelliklerini henüz açıklamadı. Ancak liste, cihazın bazı temel özelliklerini ortaya koyuyor.

Liste, Huawei Enjoy 20e’nin ekranın üst orta konumunda bir su damlası çentiğine sahip; 6,3 inç HD ekrana sahip olacağını doğruladı. Ayrıca 128 GB dahili depolama ve 5.000 mAh pil ortaya koyuyor.

Ek güvenlik için arkaya monte edilmiş; bir parmak izi sensörü de göze çarpıyor. Kamera bölümüne gelince, telefonun arka tarafında; LED flaş ile birlikte çift kamera kurulumuna sahip olacağını söyleyebiliriz. Telefonun dahili özellikleri hakkında daha fazla bir şey bilmiyoruz.

Şu anda, Huawei Enjoy 20e akıllı telefonun bellek modelleri henüz bilinmiyor ancak şirket tarafından paylaşılan bir poster, telefonun başlangıç ​​fiyatının yaklaşık 156 dolar olacağını doğruladı.

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