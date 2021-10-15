Huawei, Oppo ve Vivo’dan Katlanabilir Telefonlar Yolda!

Samsung ve Huawei, katlanabilir akıllı telefonları ticari olarak piyasaya süren ilk akıllı telefon üreticileri arasındaydı ve şu anda Güney Koreli dev, pazardaki çeşitli cihazlarla kategorinin lideri konumunda.

Diğer birçok cihaz üreticisi de bir süredir kendi katlanabilir akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Ayrıca görünüşe göre şirketler artık ürünlerini resmi olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Xiaomi, bu yılın başlarında Mi MIX Fold‘u piyasaya sürmüş olsa da; şimdi Oppo ve Vivo’nun katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürmesini bekliyoruz. Her iki marka da yakın geçmişte ilginç konsept telefonları tanıttı. Ancak henüz katlanabilir telefonlarını resmi olarak piyasaya sürmedi.

Gelen yeni bir rapor, Oppo katlanabilir akıllı telefonunun Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden güç alacağını; Vivo cihazının ise yakında çıkacak Snapdragon 898 işlemciden güç alacağını iddia ediyor.

Oppo’nun katlanabilir telefonu, 2K+ piksel ekran çözünürlüğü; ve 120Hz yenileme hızı sunan 7.8 inç ila 8 inç arasında OLED ekranlı; bir iç kat tasarımına sahip olacak. Ayrıca arkada 50MP Sony IMX766 ana kamera ve 32MP ön kamera olduğu söyleniyor. Telefonun kutusundan çıktığı andan itibaren ColorOS 12 ile Android 11 işletim sistemini çalıştırmasını bekliyoruz.