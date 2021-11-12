Huawei Watch GT Runner, 17 Kasım’da Geliyor!

Huawei, Smart Life Ürün Lansmanı etkinliğini 17 Kasım‘da düzenleyecek. Marka tarafından yayınlanan yeni posterler, yaklaşan tanıtım etkinliği aracılığıyla Watch GT Runner’ı duyuracağını doğruluyor.

Adından da anlaşılacağı gibi, Watch GT Runner profesyonel koşucular için tasarlandı. Çerçevenin sağ tarafına kazılı bir ‘Sport-Lap’ metni var. Akıllı saat, kullanıcılara koşu güç indeksi, tempo, kalp atış hızı ve mesafe gibi verileri sağlayacak.

Yuvarlak şekilli bir kadranı var ve yüzde 135 daha iyi GPS anten performansı vaat ediyor. Why Lab’e göre, endüstrinin yüzer anten tasarımına sahip ilk akıllı saati. Çift frekanslı 5 yıldızlı hassas konumlandırmayı destekliyor.

Ayrıca maraton pist düzeyinde hassas konumlandırma vaat ediyor. Bu arada Huawei, cihazın HarmonyOS sistemi ile donatıldığından da bahsetti. Huawei Watch GT Runner’ın diğer özellikleri henüz gizli. Ayrıca cihazın fiyatı hakkında da bir bilgi yok.

Ayrıca bkz: Huawei LEQI Akıllı Elektrikli Scooter Tanıtıldı!