Huawei LEQI Akıllı Elektrikli Scooter Tanıtıldı!

Huawei’nin Smart Selection markası Çin’de yeni bir ürün piyasaya sürdü. Ürün, LEQI Akıllı Elektrikli Scooter adıyla geliyor ve birkaç etkileyici özelliğin yanı sıra harika bir tasarımla donatılmış. Yaklaşık 375 dolar fiyat etiketi taşıyan bu cihaza gelin yakından bakalım.

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Huawei LEQI Akıllı Elektrikli Scooter

Scooter’ın en önemli özellikleri arasında bir Bluetooth modülü ve HarmonyOS Connect desteği yer alıyor. LEQI Akıllı Elektrikli Scooter‘ın tek tuşla kilit açma işlevini elde etmek ve “Hoş Geldiniz” aydınlatma efektini otomatik olarak açmak için akıllı telefon veya diğer bağlı cihazdan yalnızca 0,5 m uzakta olması gerekiyor.

Ayrıca, akıllı scooter 350 W bir motora sahip. Ayrıca maksimum 630 W çıkış gücü ve %15’lik bir tırmanma eğimi de vaat ediyor. 18650 tipi bir lityum pilin yanı sıra; kullanıcı frene bastığında veya bir yokuştayken; scooterın elektrik enerjisini akıllıca geri kazandığı benzersiz bir enerji geri kazanım teknolojisi ile geliyor. Böylece menzil 40 km‘ye kadar çıkabiliyor. Scooter ayrıca, yağmurda kullanıma uygun hale getiren; bir IPX7 su geçirmez ve toz geçirmezlik derecesine sahip.

Huawei, LEQI scooter’ı böylesine sahip olan ilk araç yapan akıllı bir jiroskop desteği de vaat ediyor. Bu özellik, akıllı irtifa algılama, uçuş önleme ve yokuş yukarı ve aşağı için akıllı hız düzenleme; gibi işlevleri etkinleştirerek scooter’ı daha güvenli sürmeyi sağlıyor. Gövde, otomobil sınıfı entegre döküm alüminyum teknolojisinden üretilmiş. Bu, çerçeveyi çok güçlü kılıyor ve maksimum 2 ton yüke dayanabiliyor.

Scooter’ın ön ve arka yönleri, geleneksel katı lastikleri çok aşan; türbülansı, şok direncini ve şok emilimini etkili bir şekilde azaltabilen; 9 inç Chaoyang otomotiv sınıfı yüksek elastikiyetli vakumlu patlamaya dayanıklı lastiklerle kaplı. Aynı zamanda, lastikler ARAMID delinme önleme işlevine sahip ve ayrıca patlamaya karşı dayanıklı.

Bu harika cihaz, üç ana aydınlatma efekti sistemine sahip, otomotiv sınıfı akıllı aydınlatma efektlerini de destekliyor. 2.5W yüksek parlaklıkta farlar, akıllı dönüş sinyalleri ve otomatik gece lambaları. Ayrıca, çevredeki ışık seviyesini algılayan ve düşük ışıklı bir ortamda farları otomatik olarak açan bir ortam ışığı sensörü ile geliyor.

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