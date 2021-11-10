Bu elektrikli scooter 120 km menzile sahip!

Haydarabad merkezli elektrikli iki tekerlekli araç şirketi PURE, bu yılın başlarında EPluto 7G elektrikli scooter’ı piyasaya sürmüştü; ancak hak ettiği takdiri görmedi. Scooter’ın en önemli özelliği; motorunun ürettiği 2200 W güç ile birleştiğinde, tam şarjla sunduğu 120 km’ye kadar menzildi.

Ama belki de en büyük cazibesi tasarımı diyebiliriz. Retro gibi duruyor ve özellikle arka lambasına baktığınızda eski Bajaj Chetak modellerini andırıyor. Ayrıca tasarım, yuvarlak ancak ince gövdesi, dairesel LED farı ve krom kaplamalı aynaları sayesinde Vespa Notte 125‘in tasarımını da ödünç alıyor.

Araç teknolojiyle dolu olsa da eski moda görünümüne kendinizi kaptırmayın. 5 inç LCD ekran, AntiTheft özellikli Akıllı Kilit, çoklu hız modları ve öndeki disk frenler gibi özelliklerle EPluto 7G’nin sıradan iki tekerlekli bir araç olmadığı açık.

Güç kaynağına gelince scooter, evinizde kolayca doldurulabilen portatif bir 60V 2.5kWh pil içeriyor. Nitekim 4 saate kadar süren tek bir tam şarjla yaklaşık 90-120 km menzile sahip. Güç verdiği elektrik motoru yüksek tork üretiyor ve scooter’ı maksimum 60 km/s hızda çalıştırabiliyor.

Diğer özellikler arasında 40 km/s hıza ulaşmak için 5 saniyelik bir hızlanma süresi; 10 inçlik alaşım jantlar, 12 derecelik eğim ve iki kişilik konforlu koltuk yer alıyor.

PURE EPluto 7G elektrikli scooter, Yakut Kırmızısı, Gölge Siyahı, Elektron Mavisi, Aktif Gri; İnci Beyazı ve Şerit Sarısı olmak üzere birçok renk seçeneğiyle geliyor. Fiyatı ise yaklaşık 700 dolar.

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