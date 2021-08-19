Kadınlar İçin Tasarlanmış Yeni E-Scooter İle Tanışın

Çinli elektrikli scooter üreticisi NIU, NIU GOVA C0 adlı ve kadınlar için tasarlandığı söylenen yeni bir e-scooterı satışa sundu. GOVA C0, NIU’nun Çin pazarına sunulan en son düşük maliyetli, hafif ve konforlu elektrikli scooterlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni e-scooter, özellikle kadınlar için tasarlanan ilk iki tekerlekli araçlardan biri olan ikonik Vespa modelinin anılarını barındırıyor.

NIU, iki tekerlekli elektrikli araç pazarında lider ve düşük uçtan üst segmente kadar çok çeşitli müşterilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bazıları 2.625 dolara kadar mal olan birkaç amiral gemisi e-scooter modeline sahip.

GOVA serisi 2019’da piyasaya sürüldü ve son zamanlarda GOVA C0 CEO’sunun da belirttiği gibi sektördeki satışları artırmaya devam etti. C0, daha fazla estetik çekicilik sağlayan yeni bir çift C-şekilli farla birlikte geliyor ve bu da modelin bir tüketici segmenti tarafından yoğun bir şekilde tercih edilmesini sağlıyor.

Hafif e-scooter sadece 75 kilogram, sadece 29 inçlik alçak bir koltuk yüksekliğine sahip ve ayrıca 60 km’ye kadar menzil sunan daha küçük bir pil barındırıyor. Pil, aşırı ısınmadan ve diğer istenmeyen etkilerden iyi korunuyor.

E-scooter, maksimum 25 km/s hız sunan 400W’lık bir motordan güç alıyor. Fonksiyonel pedallar ayrıca ek sürüş seçenekleri sunuyor. GOVA C0 e-scooter akıllı telefon uygulaması desteğine sahip ayrıca hırsızlık önleme mekanizması sunuyor.

Ayrıca bkz: En İyi Elektrikli Scooterlar 2021