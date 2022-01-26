Huawei Watch GT Runner, Küresel Pazarda Görücüye Çıktı

Huawei, P50 Pro ve P50 Pocket amiral gemisi telefonlarının küresel olarak piyasaya çıktığını duyurdu. Artık marka, Huawei Watch GT Runner akıllı saatinin dünya çapında birçok pazara geleceğini de duyurdu.

Huawei Watch GT Runner

Akıllı saat daha önce geçen yıl bazı ülkelerde piyasaya çıktı ve şimdi daha fazla ülkeye hitap ediyor. Şık bir tasarıma sahip akıllı saat, adından da anlaşılacağı gibi sporcuları hedef alıyor.

Watch GT Runner’ın şık gövdesi, güçlü, ince ve aşınmaya dayanıklı bir kasa oluşturmak için yüksek mukavemetli kompozit fiberden yapılmış. Saatin sadece 38,5 gramlık hafif bir gövdesi var. Ayrıca antibakteriyel silikon kayışa sahip, böylece yoğun antrenman sırasında bakteri birikimi konusunda endişelenmenize gerek kalmıyor.

Huawei Watch GT Runner, endüstrinin ilk patentli yüzer gizli harici anten tasarımı ile oldukça hassas bir konumlandırma işleviyle gelioyor. Bu tasarım; polimer fiber malzemedeki konumlandırma antenini gizliyor.

Bunun bir sonucu olarak, sinyal etkisi büyük ölçüde artıyor ve anten performansı; geleneksel tasarıma kıyasla %135 oranında iyileşiyor. Bu arada saat GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO ve QZSS ile birlikte geliyor.

Akıllı saat, Huawei’nin TruSeen 5.0 Plus kalp atış hızı sensörüne; 100’den fazla egzersiz modu desteğine, tüm gün SpO2 izlemesine ve AI odaklı bir koşu antrenörüne sahip. Ayrıca Watch GT Runner’ın en önemli özelliği; Koşu Yeteneği İndeksi (RAI) ve Profesyonel Koşu Programı gibi Huawei TruSport analitik destekli özellikleri diyebiliriz.

Bu özelliklerin dışında Huawei Watch GT Runner; tam ekran dokunmatik destekli 1.43 inç yuvarlak AMOLED ekrana sahip. Ayrıca saat, neredeyse günlük yaşamı kapsayan Kugou Music; Himalayas, AutoNavi Maps, Air Travel vb. gibi; çeşitli üçüncü taraf uygulama indirmelerine destek sağlayan HarmonyOS üzerinde çalışıyor. Cihazın fiyatı 299 euro.