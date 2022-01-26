Huawei P50 Pro ve P50 Pocket, Küresel Pazarda Görücüye Çıktı

Huawei bugün, P50 Pro ve P50 Pocket amiral gemisi telefonlarının küresel olarak piyasaya sürdü. Asya Pasifik, Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika’daki Huawei severler telefonlara yakında erişebilecek.

Her iki telefon da Snapdragon 888 4G işlemciden güç alıyor. 5G modelin aksine, çip yalnızca 4G LTE modem ile donatılmış olarak geliyor ve Qualcomm bu işlemciyi yalnızca Huawei için üretmiş gibi görünüyor.

Bu arada Huawei P50 Pro, 2700 x 1228 çözünürlüğe ve 120Hz; yenileme hızına sahip 6.6 inç OLED ekranla geliyor. Fotoğraf için arka kısımda Leica ile birlikte geliştirilen dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Ayrıca 50MP ana, 40MP monokrom, 13MP ultra geniş ve 64MP periskop telefoto kameralardan oluşuyor.

4.360 mAh pil, 66W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekliyor. P50 Pro, yalnızca 1,199 euro fiyatla8 GB RAM + 256 GB depolama alanı olan; tek bir bellek çeşidiyle gelecek. Renk seçenekleri arasında Golden Black ve Cocoa Gold var.

Huawei P50 Pocket ise dış tarafında bildirimler; kontroller ve kameralarla etkileşim kurmanıza olanak tanıyan 1 inçlik bir kapak ekranıyla geliyor. Ayrıca içeride ise 21:9 en boy oranına sahip; 6,9 inç 120 Hz OLED panel yer alıyor. Bu arada pil, 40W şarj desteği ile 4.000 mAh boyutunda. P50 Pocket, 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip normal bir model var; ve 1.299 Euro’ya mal oluyor.