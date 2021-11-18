Huawei Watch GT Runner, MateBook E, MateStation X ve VR Glass 6DoF Tanıtıldı

17 Kasım tarihinde Huawei, Çin’de büyük bir konferans düzenledi. Bu düzenlenen konferansta çıkacak yeni ürünlerini tanıttı. Huawei bu konferansta, Huawei Watch GT Runner adlı yeni akıllı saat, MateBook E, MateStation X masaüstü PC ve VR Glass 6DoF gözlüklerini tanıttı.

Huawei Watch GT Runner

Watch GT 3 serisi Ekim ayında tanıtılmıştı. Bunun ardından Huawei, Watch GT Runner ismiyle sportif bir akıllı saat ile piyasaya giriş yapıyor. Yeni akıllı saatin adından da anlaşılacağı gibi Watch GT 3 Pro’nun 63 gramına kıyasla 38,5 gram ağırlığında güçlendirilmiş polimer fiber yapıya sahip Watch GT 3’ün daha sportif bir versiyonu olacak. GT Runner’ın 46 mm’de geldiğini ve yuvarlak bir 1,43 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ayırca, 100’den fazla spor modu için Huawei TruSeen 5.0 optik kalp atış hızı modülü, SpO2 ölçümleri ve aktivite takibi yer alıyor.

Watch GT Runner’da 4 GB depolama alanı, GNSS konumlandırma, NFC ve Bluetooth bağlantısı yer alıyor. Özellikle yerleşik bir mikrofon ve hoparlöre sahip olan Watch GT Runner ile gelen aramaları bağlı telefonunuzdan yanıtlayabilirsiniz. Ayrıca Watch GT Runner, suya dayanıklı olarak geliyor. Pil ömrü ise gayet şaşırtıcı düzeyde. Tam 14 günlük bir deneyim sunuyor. Gri ve siyah renklere sahip olacak Huawei Watch GT Runner, 340 dolar civarında vitrinlerde yerini alacak.

Huawei MateBook E

MateBook E, Huawei’nin yeni nesil tablet olarak geliyor. Windows 11 ve Intel’in 11. nesil çekirdekli i5 ve i7 yonga setleri ve Intel Iris X grafikleri tarafından destekleniyor. Ayrıca 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve Huawei M-Stylus desteğine sahip 12.6 inç OLED ekrana sahip olacak.

MateBook E, WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 bağlantısını destekliyor. Ayrıca 42 Wh pil, dörtlü hoparlörler ve dörtlü mikrofon yer alıyor. 8 GB RAM, 256 GB depolama ve akıllı manyetik klavyeye sahip Core i5 modeli 940 dolar civarında satışa sunulacak. 2022 girmeden piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Huawei MateStation X

Dev bir monitörü olan MateStation X, sizlere 3840 x 2560 piksel çözünürlüklü ekrana, AMD Ryzen 5 5600H / Ryzen 7 5800H işlemcilere ve Radeon grafiklerine sahip 28,2 inçlik büyük bir IPS LCD sunuyor. Ayrıca Windows 11 tarafından destekleniyor. Huawei, kimlik doğrulama için yerleşik parmak izine sahip bir kablosuz klavyenin yanı sıra bir Bluetooth fare ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu, tüm masaüstü bilgisayar özelliklerini tek bir cihazda bir araya getiren ilk Huawei PC ürünü. Özellikle 9 KG ağırlığı olmasına rağmen boyutu ile her yere kolaylıkla sığabilir. Ryzen 7 5800H modeli yaklaşık 1900 dolar civarında olması bekleniyor. Ayrıca 12 Aralık tarihi ile Çin’de vitrinde olacak.

Huawei VR 6DoF

Huawei’nin konferansta tanıttığı son ürün ise VR Glass 6DoF, oyun için tasarlanmış bir VR gözlüktür. Huawei bu üründe, 1600 x 1600 piksel tek göz çözünürlüğü ve 3200 x 1600 piksel dürbün çözünürlüğü ile 2,1 inçlik çift LCD ekran sunuyor.

Ayrıca 188 gram ağırlığa ve 90 derecelik görüş açısına sahip. 26 Kasım‘da satışa çıkması beklenen VR Glass 6DoF, yaklaşık 627 dolar civarında piyasada yerini alacak.

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