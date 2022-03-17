Huawei Whole House Smart Host Tanıtıldı!

Bu haftanın başlarında Huawei, bahar konferansı 2022 etkinliğini gerçekleştirdi. Burada bir şirket yetkilisi, markanın akıllı ev teknolojisindeki yeniliklerini açıkladı. Evinizi gerçek bir akıllı eve dönüştürmenize yardımcı olacak akıllı kontroller sunan en yeni teknolojiden bahsediyoruz.

Duyuru sırasında Huawei yöneticisi, tipik bir dairenin 2 yatak odası ve bir oturma odası ile 80 metrekare olduğunu belirtti. Böylece, tüm akıllı ev paketinin başlangıç ​​fiyatı kabaca 6.300 dolar.

Resmi duyuruya göre, Whole House Smart Host; markanın “1+2+N” çözümünün bir parçası ve önceki nesle göre çeşitli yenilikler getiriyor. Bu teknoloji, platformlar arasında bağlanan ve bunları akıllıca yöneten bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Bu, 128 PLC düğümüne sahip, yüksek hızlı bağlantıyı destekleyen ve hem kararlı hem de güvenilir olan akıllı ana bilgisayar SE ile mümkün oluyor.

9,2 mm ultra ince akıllı panel, sahne; aydınlatma, gölgeleme, temiz hava, yerden ısıtma ve klima gibi altı ana kontrolü birleştiriyor. Bu merkezi kontrol ve doğal etkileşim, mekansal etkileşim açısından başka bir yenilik düzeyi getiriyor. Şirket, Whole House Smart Host’un 1.900’den fazla iş ortağına; 4.500’den fazla akıllı ürüne sahip olduğunu ve kolayca erişilebilir ve sahip olmasının da kolay olduğunu ekledi.

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