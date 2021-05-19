Huawei Yeni MateView Monitörlerini Piyasaya Sürdü!

Huawei, bugün erken saatlerde yeni monitörler piyasaya sürdü. Bu seri, sırasıyla profesyonelleri ve oyuncuları hedefleyen yeni MateView ve MateView GT monitörlerini içeriyor.

MateView

İlk olarak MateView monitöründen bahsedersek, Çin teknoloji devinin yeni piyasaya sürdüğü monitörlerden biri ve üretkenlik için yararlı olan teknik özelliklere sahip. 3: 2 en boy oranıyla 3840×2560 piksel çözünürlüğü bulunan 28,2 inç ekran sunuyor. Görünüşüne bakıldığında şirket, ultra ince çerçeveler ve tabana genişleyen geniş bir stant ile minimalist bir tasarım vaat ediyor.

Ekran bir IPS panelden oluşuyor ve HDR400 ve standart 60Hz yenileme hızı ile birlikte maksimum 500 nit parlaklık sunuyor. Ayrıca, herhangi bir görsel medya tabanlı profesyonel için gerekli bir özellik olan 1200: 1 en boy oranı, yüzde 94 ekran/gövde oranı ve hatta yüzde 100 sRGB ile yüzde 98 DCI-P3 renk gamı ​​sunuyor.

Bağlantı noktaları için, güç kaynağı için tek bir USB C ve 65 W‘a kadar görüntüleme, veri iletimi, harici şarj için bir tane daha giriş vaat ediyor. Diğer bağlantı noktaları arasında iki USB A 3.0 bağlantı noktası, bir HDMI 2.0, bir MiniDP ve hatta 3,5 mm kulaklık ve mikrofon bağlantı noktası bulunuyor. Cihazın 730 dolar fiyata sahip olması bekleniyor.

MateView GT

Eski temel MateView’den farklı olarak, GT modeli yalnızca oyunculara yönelik. 1500R ekran eğriliğine ve 350 nit maksimum parlaklığa sahip 34 inçlik geniş bir kavisli ekran sunuyor. Monitör, 21: 9 boy oranı ve 4000: 1 en boy oranı da sunuyor. 3440 x 1440px çözünürlüğe sahip ve PC oyuncuları için önemli bir faktör olan 165Hz yüksek yenileme hızı sunuyor.

Huawei, kullanıcıların gözünü yormamak için ve uzun oyun seansları sağlamak için MateView GT için TÜV Rheinland Eye Care Sertifikasını da dahil etti. Bir oyun monitörü olmasına rağmen marka, yüzde 90 DCI-P3 ve yüzde 100 sRGB renk gamı ​​da ekledi. GT modelindeki bir diğer önemli özellik, monitörün tabanına sabitlenmiş bir çift 5W hoparlörün eklenmesi diyebiliriz. Cihazın fiyatı 560 dolar olarak belirlendi.