Huawei‘in yeni akıllı gözlüğü, 23 Aralık’ta (önümüzdeki Perşembe) yeni bir gadget koleksiyonu başlatmaya hazırlanıyor. Stylish Huawei P50 Pocket, , Huawei Watch D ve bir çift akıllı gözlük dahil diğer cihazları içerecek. Şimdi, akıllı gözlükler teknoloji şirketleri için yeni bir trend, ancak birkaç farklı türü var.

Bazıları AR gözlük, diğerleri kamera, diğerleri hala gözlük şeklinde kulaklıklar. Şakaklara yerleştirilmiş kemik iletken hoparlörlere sahip Huawei Akıllı Gözlüklerde durum böyle. Gözlükler, muhtemelen sesli komutları ve diğer Harmony uyumlu aygıtlarla entegrasyonu sağlamak için yerleşik bir HarmonyOS sürümünü çalıştıracak.

Gözlüğün ilginç bir özelliği, her iki lensin de ön panel mıknatıslarla çerçeveye oturtularak tek bir birim olarak değiştirilebilmesidir. Aynı akıllı donanımın güneş gözlüklerinin yanı sıra okuma gözlüğü olarak da çalışmasına izin verdiği için bu akıllıcadır.

Huawei, her ikisi de Gentle Monster ile işbirliği içinde zaten iki nesil akıllı gözlüklere sahip. Onlar da yalnızca sesli akıllı cihazlardı. Bu yeni model, moda markasının katılımı olmadan sadece Huawei üretimi gibi görünüyor.

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