Huawei P50 Pocket Görüntüleri Sızdırıldı

Asya’nın büyük akıllı telefon devi Huawei, yeni ürünü olan P50 Pocket’i 23 Aralık‘ta tanıtacak. Ayrıca katlanabilir bir akıllı telefon olan P50’nin ilk görüntüleri de ortaya çıkmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde ünlü moda dergisi Harper’s Baazar, Huawei P50 Pocket’e ait bir dizi fotoğrafı yayınladı. Görüntülerden yola çıkarak arka tarafında üç kamera ve tek bir LED olduğu dikkat çekti. Çift daireli tasarımın aslında AOD, bildirimler ve selfie için küçük bir ekranı olduğu görünüyor.

Henüz raflarda yerini almamasına rağmen Huawei P50 Pocket, Samsung Galaxy Z Flip3’ün en ciddi rakibi olarak görülüyor. Özellikle HarmonyOS 2.0 birçok kullanıcının dikkatini çekmiş durumda. Ayrıca beklenen özelliklerden birisi de Snapdragon 888 ile beraber gelecek olması yönünde. Tabii ki bunun için resmi hiç bir şey bulunmuyor ancak birçok kişi Snapdragon 888 ile gelmesini bekliyor.

Kamerası ile ilgili çıkan detaylarda, ana kamera, ultra geniş ve portre için tasarlanmış kamera üçlüsü olacağını biliniyor. Tasarım açısından son derece şık ve güzel duran Huawei P50 Pocket, şıklığı ile göz kamaştıracak.

Ayrıca Huawei P50 Pocket gerçekten de dikey bir şekilde katlanıyorsa, Huawei için bir ilk olacak. Çünkü Huawei, daha önce dikey katlanabilir yapıda bir telefonu piyasaya sürmedi. Şirketin bugüne dek piyasaya sürdüğü katlanabilir telefonların tamamı yatay olarak katlanıyordu.

Henüz kesinleşen bir bilgi olmasa da, yaşanan ambargo nedeniyle Huawei P50 Pocket, kutusundan çıktığı zaman Google servisleri yüklü olmaya bilir. Ancak bunu tam öğrenmek için raflarda olmasını beklemeliyiz.

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