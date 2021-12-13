Huawei Watch D, Canlı Canlı Görüntülendi!

23 Aralık’ta lansmanı yapılacak olan Huawei Watch D, önce kutusunun görüntüleri; şimdi de gerçek hayattaki eylem görüntüleri ile gündemi sallıyor. Görüntüler önceki görsellerle; uyumlu ve kan basıncı izleme dahil olmak üzere birkaç öne çıkan özelliği gösteriyor.

Görüntüler, kare kadranı ve kenarları hafif kavisli büyük bir ekranı olan Huawei Watch D’yi gösteriyor. Akıllı saatin gövdesinin sağ tarafında “Sağlık” ve “Ev” işlevleri için birkaç düğme var.

Saat, kan basıncı izleme ve EKG (elektrokardiyogram) ölçümü gibi; bir dizi yeni ve son derece gelişmiş izleme özelliğini destekliyor. Geçenlerde bir blogcu, saatin gerçek kan basıncı ölçüm sürecini simüle etmek ve son derece doğru veriler sağlamak için içinde; basınçlı bir çanta ile geldiğini iddia ediyor. Bu özellik, Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi’nden bir Sınıf II tıbbi cihaz kayıt sertifikası da aldı.

Bunun dışında Huawei Watch D, şirketin kendi geliştirdiği HarmonyOS sistemini çalıştıracak. Ayrıca, kullanıcılara adım takibi, kalori ölçümü, uyku döngüsü takibi; kilo takibi ve çok daha fazlası gibi çeşitli fitness özellikleri sağlayacak olan Huawei Health uygulamasını da destekleyecek.

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