İP Değiştirme Nasıl Yapılır?

İnternete bağlanılan her cihazın ve aygıtın bir IP adresi vardır ve IP adresini kullanarak ağlara bağlanırlar. Kullanıcılar başta siber saldırıları önlemek olmak üzere çeşitli nedenlerle ip adresi değiştirme işlemi yapmak isterler. IP nasıl değiştirilir ve merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları için okumaya devam edin.

IP, Internet Protocol kelimelerinin kısaltılmışıdır. Statik ya da dinamik olabilen IP adresleri internetteki ya da yerel ağlardaki cihazları tanımlayan benzersiz adresler olma özelliğine sahiptir. Bu kapsamda IP adresleri üzerinden internet üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler kaydedilir.

Modemlerde sürekli değişen dinamik IP adresleri kullanılır. Diğer bir deyişle internete her bağlanıldığında bu bağlantı farklı bir IP adresi üzerinden gerçekleşir. Statik IP adresleri sabittir ve genellikle kurumsal şirketler statik IP adreslerini kullanmayı tercih ederler.

IP Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

IP değiştirme pek çok kişi tarafından gizliliği sağlamak ya da mevcut IP ayarlarındaki kısıtlamaları engellemek amacıyla gerçekleştirilen bir işlemdir. IP değiştirme; modem IP değiştirme ve bilgisayar IP değiştirme olmak üzere farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

PC IP Değiştirme

Bilgisayarlarda bulunan IP adresi modem tarafından verilen IP adresidir. PC IP değiştirme

için ilk adım Varsayılan Ağ Geçidi IP adresini bulmaktır. Bunun için;

Başlat – Çalıştır – CMD adımları izlenir.

Açılan komut penceresine “ipconfig” komutu girilir.

Ekranda çıkan bilgiler arasında Varsayılan Ağ Geçidi IP adresi de yer alır.

Bilgisayar ip değiştirme için sonraki adımlar şu şekildedir:

Denetim Masası girin. Daha sonra Ağ ve İnternet > Ağ ve Paylaşım Merkezi adımlarını gerçekleştirin.

Açılan ekranın son tarafında yer alan “Bağdaştırıcı Ayarlarını Değiştirin” bölümünü seçin.

Açılan ekranda internet bağlantıları görülebilir. Bağlı olduğunuz ağın bağlantısına sağ tıklayarak “Özellikler” kısmına girin.

“Ağ İletişimi” kısmında bulunan “Internet Protokolü Sürüm 4 (TCP / IPv4)” seçeneğine çift tıklayın.

Eğer otomatik IP adresi almak istiyorsanız “Otomatik Olarak Bir IP Adresi Al” kısmını işaretleyin.

Farklı bir IP adresi kullanmak istiyorsanız “Aşağıdaki IP Adresini Kullan” seçeneğini işaretleyerek IP adresi kısmına giriş yapabilirsiniz.

Modem IP Değiştirme

Cihazınızdaki ayarları değiştirmek ya da başka yerden IP adresi alma riskini üstlenmek istemiyorsanız modemin ip adresini değiştirme doğru bir seçenek olabilir. Modem ip değiştirme işlemi için;

Modeminizi kapatarak fişten çektikten sonra en az 30 saniye bekleyerek tamamen sıfırlanmasını sağlayın.

Modeminizi yeniden başlattığınızda yeni bir IP adresi kullanmaya başlarsınız.

IP Adresi Değiştirme Uygulamaları

Kullanılan IP adresini değiştirmek için VPN uygulamalarından da faydalanılabilir. VPN uygulamaları sayesinde güvenli ve özel bir bağlantı ile İnternete erişmek mümkündür. VPN uygulaması kullanılarak alınan yeni IP adresi sizi bulunduğunuz ülkeden farklı bir ülkede gösterebilir.

VPN yani Virtual Private Network internet bağlantısını şifreledikten sonra seçtiğiniz konumdaki bir sunucu üzerinden sizi yönlendirir. Bu işlem sonucunda ağdaki cihazlar sizin gerçek IP adresinizi görmezler. Görüntüleyebildikleri VPN sunucusunun IP adresidir.

VPN uygulaması kullanarak IP adresinizi değiştirmek için bir VPN sağlayıcısına kaydolmanız ve uygulamasını indirmeniz gerekir. Uygulamayı açtıktan ve bir sunucu seçimi yaptıktan sonra yeni bir IP adresine sahip olursunuz.

IP’den Adres Bulma Mümkün mü?

Bu sorunun yanıtı, evet. IP numarası ile adres bilgisine erişilebilir. Fakat IP adresini bildiğiniz bir cihazın yalnızca servis sağlayıcısına ve bulunduğu bölgenin konumunu tespit edebilirsiniz. Açık adresine erişemezsiniz.

Bazı durumlarda bu konum bilgisinin şehir olarak gösterilmesi söz konusu olabilir. IP adresi üzerinden konum bilgisi bulmak için özel olarak hazırlanan web sitelerinden konum öğrenmek mümkün olabilmekle birlikte bu tür servislerden erişilen bilgilerin güvenilir olmadığı gerçeği unutulmamalıdır.