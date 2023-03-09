Ana SayfaTeknoloji Haberleriİlk OLED Ekranlı iPad Pro Modelinin Fiyatı Sızdırıldı!

İlk OLED Ekranlı iPad Pro Modelinin Fiyatı Sızdırıldı!

Yepyeni bir teknoloji ile beraber gelecek olan ilk OLED ekranlı iPad Pro, fiyat etiketi ile can yakacağa benziyor.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
4
oled ekranlı ipad pro

Netflix Sonunda Beklenen Özelliği Getiriyor!

Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, televizyon kullanıcıları için altyazı ayarını değiştirmenize...

Yepyeni bir teknoloji ile beraber gelecek olan ilk OLED ekranlı iPad Pro, fiyat etiketi ile can yakacağa benziyor.

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Apple, yeni nesil iPad modeli için çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. Bazı sızıntıları daha önceden paylaşılan model için bugünde fiyatı hakkında sızıntılar paylaşıldı.

Apple, ilk OLED ekranlı iPad Pro için 2024 tarihini işaret ediyor. 11.1 inç ve 13 inç ekran büyüklüğüne sahip 2 farklı model ile beraber raflarda yerini alacak. Samsung Display ve LG Display’in beraber hazırladığı modeller için fiyatlar sızdırıldı.

oled ekranlı ipad pro

11.1 inç OLED ekranlı iPad Pro 1500 dolar ile sahne alacak. 13 inç OLED ekranlı iPad Pro ise 1800 dolarlık fiyatıyla gelecek. Fiyat farkının en büyük nedeni olarak OLED ekran gösteriliyor.

Şu an için haberlerin sızıntı olduğunu hatırlatmakta fayda var. İlerleyen günlerde Apple tarafından resmi bir açıklama yapılması bekleniyor

Samsung, Mint Chocolate Paintjob İşbirliği Aksesuarlarını Satışa Sundu

-- Reklam --

VW Araç Takibini Ücretsiz Hale Getiriyor

VW, araç takibini içeren Car-Net sistemini ABD'de belirli 2020 veya daha yeni araçlar için beş yıl boyunca ücretsiz hale...
Önceki İçerik
Netflix Sonunda Beklenen Özelliği Getiriyor!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021