İlk OLED Ekranlı iPad Pro Modelinin Fiyatı Sızdırıldı!

Yepyeni bir teknoloji ile beraber gelecek olan ilk OLED ekranlı iPad Pro, fiyat etiketi ile can yakacağa benziyor.

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Apple, yeni nesil iPad modeli için çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. Bazı sızıntıları daha önceden paylaşılan model için bugünde fiyatı hakkında sızıntılar paylaşıldı.

Apple, ilk OLED ekranlı iPad Pro için 2024 tarihini işaret ediyor. 11.1 inç ve 13 inç ekran büyüklüğüne sahip 2 farklı model ile beraber raflarda yerini alacak. Samsung Display ve LG Display’in beraber hazırladığı modeller için fiyatlar sızdırıldı.

11.1 inç OLED ekranlı iPad Pro 1500 dolar ile sahne alacak. 13 inç OLED ekranlı iPad Pro ise 1800 dolarlık fiyatıyla gelecek. Fiyat farkının en büyük nedeni olarak OLED ekran gösteriliyor.

Şu an için haberlerin sızıntı olduğunu hatırlatmakta fayda var. İlerleyen günlerde Apple tarafından resmi bir açıklama yapılması bekleniyor

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