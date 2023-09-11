Infinix yeni 3D Lighting Leather teknolojisini tanıttı

Infinix son zamanlarda bazı heyecan verici yeni teknolojiler piyasaya sürüyor. Şirketin araştırma ve geliştirme ekibi açıkça çok çalışıyor bugün de 3D Lighting Leather teknolojisini ortaya çıkardılar. Akıllı telefonun arkasında yer alacak bu yeni teknoloji, renkli LED ışıkları yarı saydam termoplastik poliüretan (TPU) deriyle birleştiriyor.

Infinix, endüstrinin ilk “son derece şeffaf 3D aydınlatma” olarak adlandırdığı teknolojiyi tanıttı. Tabanı LED Işık Kılavuzu Filmi (LFG) olmak üzere 4 farklı katman kullanılarak üretildi. Daha sonra fiberglas malzemenin kapladığı ışık geçirmez boya geliyor. Dışarıda göreceğiniz katman Yarı Saydam TPU deriden oluşuyor.

Infinix çizimine göre, katmanların yarı saydam yapısı, alt katmandaki LED’lerin en üstteki TPU deri katmanından parlamasını sağlıyor. Yarı saydam 3D aydınlatma kısmı, çeşitli uygulamalara yönelik dinamik bildirimleri ve uyarıları görüntülemek için akıllı telefonlardaki LED ışıklarla aynı amaçla kullanılabiliyor.

Ayrıntılar sınırlı olsa da Infinix, LED’leri kısa mesaj aldığınızda belirli bir renkte yanacak veya yeni bir bildirim aldığınızda yanıp sönecek şekilde programlayabiliyor. Farklı uygulamalar için özel görseller oluşturmak için de kullanılabiliyor. Bu, Hiçbir Şeyin glifiyle yapmadığı bir şeydir, ancak Infinix’in yaklaşımının oldukça benzersiz ve fütüristik olduğunu kabul edeceğiz.