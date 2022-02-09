Instagram Toplu Silme Özelliği Getiriyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram, kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayacak toplu silme özelliği getiriyor. Gönderi, yorum ve diğer seçenekleri toplu olarak sileceksiniz.

Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Instagram, günümüzde insanların saatlerini geçirdiği platform olarak biliniyor. Özellikle insanlar böyle uygulamaları kullanırken, kullanım deneyimini maksimum seviyeye çıkarmayı istiyor. Instagram bu konu hakkında çalışmalarını sürdürüyor. Uzun zamandır kullanıcılar tarafından iletilen sorun olan toplu silme özelliği, yakın zamanda kullanıcılar ile buluşacak.

Instagram toplu silme özelliği, kullanıcıların profilinde yer alan “etkinliğiniz” sekmesinde yer alacak. Bu sekmenin altında geçiş etkileşimlerinizi ve silmek istediğiniz olayları daha rahat bir şekilde silmek. Bu özellik gelmeden önce gelen beğenileri, yorumları ve gönderileri silmek için tek tek uğraşmanız gerekiyordu. Gelecek olan güncelleme ile beraber bu işlemi çok kolay bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Etkinliğiniz bölümünde geçmiş zaman çizelgesini ve Hikaye gönderilerini, ayrıca diğer kullanıcıların yayınlarındaki beğenileri ve yorumları görüntülemek için kısayollar sunacak.

Instagram’ın getireceği toplu silme özelliği tüm etkinlikler için çalışacak. Gönderiler, hikayeler, yorumlar, beğeniler, Reels, IGTV ve diğer tüm özellikleri toplu şekilde silebileceksiniz. Ayrıca Instagram, toplu silme özelliğinde kullanıcılarına filtreleme özelliği de sunuyor. Böylece istediğiniz tarih arasındaki her şeyi silebilirsiniz.

Etkinliğiniz bölümüne profilinizin sağ üst köşesindeki menü düğmesine dokunarak ulaşabilirsiniz. Gelecek olan toplu silme güncellemesinin birkaç ay sonra kullanıcılar ile buluşması tahmin ediliyor.

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