Meta, Facebook ve Instagramı Çökertmekle Tehdit Ediyor!

Bir dosyaya göre Meta, Schrems II kararı nedeniyle artık Avrupalı ​​kullanıcılardan Amerika Birleşik Devletleri ile veri alışverişi yapamıyorsa; Instagram ve Facebook ile birlikte Avrupa’dan ayrılacak.

Facebook şu anda ABD operasyonları; uygulamaları ve veri merkezleriyle Avrupalı ​​kullanıcılarla ilgili verileri paylaşıyor ve bu; tür transatlantik veri aktarımlarını durdurmanın; hedeflenen çevrimiçi reklam üzerinde yıkıcı bir etkisi olacağını söylüyor. Yani veri paylaşımı çıkan karar nedeniyle durursa, Avrupa’dan Instagram ve Facebook’u çekeceğini belirtiyor.

Schrems II, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (AB) Temmuz 2020’de verdiği ve ABD devleti ve kolluk kuvvetleri tarafından gözetlemeyle ilgili; endişeler nedeniyle AB-ABD Veri Koruma Kalkanı’nı geçersiz kılan bir karardır. Kalkana güvenen birçok şirket, yeni kararı yönetmekte zorlanıyor.

Facebook, Avrupa dışındaki ülkelere temel veri aktarımlarına dayanan; her şirketin katıldığı için Schrems II’den etkilenen tek şirket değil. Büyük isimlerden bazıları, bulut hizmetleri Batı Dünyası İnternetinin; çoğunun bel kemiğini oluşturan Google, Microsoft ve Amazon’u içeriyor.

Daha önce Google Analytics ve Google Fonts, Google Fonts’un IP adresleri gibi kişisel verileri izinsiz ve bunu yapmak için; geçerli bir sebep olmadan başka bir hizmete gönderdiği iddiasıyla mahkemeye tabi olmuştu.

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