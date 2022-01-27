Facebook Messenger’a Önemli Bir Güncelleme Geldi!

Facebook Messenger’ın uçtan uca şifreli modu olan Gizli Konuşmalar, bugün önemli bir güncelleme alıyor. Şirket, modu kullanmayı çekici hale getirecek ve sohbetlerde yazma göstergeleri, tepkiler ve GIF desteği de dahil olmak üzere normal mesajlarla eşit hale getirecek birkaç yeni özellik vaat ediyor.

Gizli Konuşmalar, Messenger’da birkaç yıl önce giriş yaptı; ancak oldukça basitti ve yalnızca bire bir mesajlaşma desteği sunuyordu. Bu özellik, 2021 yazında uçtan uca şifreli grup sohbetleri ve aramaları için destek aldı ve bugünkü güncelleme; normal Messenger uygulamasından istediğiniz hemen hemen her şeyi mümkün kılıyor.

Buna emoji tepkileri, yazma göstergeleri; GIF’ler ve çıkartmalar, yönlendirme ve mesajlara doğrudan yanıt verme yeteneği dahil. Göndermeden önce medyayı kaydetme ve video veya fotoğrafları düzenlemeyi içeren medyayla ilgili özellikler de var. Messenger birisi konuşmanızın ekran görüntüsünü aldığında size haber veriyor.

Uçtan uca şifreli sohbetler, adından da anlaşılacağı gibi; şifrelenmemiş sohbetlerden daha güvenli ve Signal ve Telegram dahil olmak üzere; daha küçük mesajlaşma servisleri için bir satış noktası olarak yer alıyor.