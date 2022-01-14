Facebook Meta Smartwatch Yakında Geliyor

Geçen yıl, Facebook(Meta)’nın ilk akıllı saati üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştık. Akıllı saatin 2022 yazında tanıtılacağını söyleyenler var. Şimdi ise bu akıllı saatin modelleri ve temel özellikleri ortaya çıktı.

Rapor, Facebook akıllı saat olarak da bilinen; Meta saatin dairesel ve kare bir model olmak üzere iki modelde geleceğini ortaya koyuyor. Dairesel saat iki veya en fazla üç kameraya sahip olacak. Bu sensörler telefoto lens, optik zoom veya ultra geniş sensör ve makro lens olarak gösteriliyor.

İlginç bir şekilde, dönen bir ekrana sahip olacak. Ekranı döndürmek, kullanıcıların üç/iki kamera arasından herhangi birini seçmesine olanak tanıyor. Rapora göre, dönerken, saat 12’ye ayarlanan kamera kullanımda olacak ve diğer lensler kapalı olacak.

Kullanıcıların fotoğraf çekmesine ve bunları doğrudan; Meta’nın Instagram ve Facebook gibi kendi sosyal uygulamalarına göndermesine izin verecek. Kamera ayrıca görüntülü aramalar için de kullanılacak. Ayrıca, Meta’nın AR/VR ve karma gerçekliği uygulamak için bu kamera sensörlerini kullanabileceği ortaya çıktı.

Söylentilere göre akıllı saatin yanı sıra Meta’nın da yakında; AR kulaklık ve AR gözlüklerini piyasaya sürecek. Ayrılabilir ekranlı akıllı saat, şirketin bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığı; Meta’nın yaklaşan cihaz ekosisteminin bir parçası olacak.

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