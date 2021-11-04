Facebook Yüz Tanıma Sistemini Kapatıyor

Facebook yeni ismi ile Meta yüz tanıma destekli otomatik yüz etkileme sistemini kapattığını duyurdu. Fotoğraflarda kimin olduğunu, gördüğü yüzlerden yola çıkarak bulan sistem bu.

Daha önceden Facebook yüz tanıma sistemini kullanmayı seçen kişiler artık fotoğraf ve videolarda otomatik olarak tanınmayacak ve Facebook bir milyardan fazla kişinin bireysel yüz tanıma şablonlarını silmek zorunda kalacak.

Yapay zekadan sorumlu Başkan Yardımcısı Jorema Pesenti, Şöyle bir açıklamada bulundu; “Özellikle düzenleyicilerin henüz net kurallar sağlamaması nedeniyle artan toplumsal endişelere karşı yüz tanıma için olumlu kullanım durumlarını tartmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

İlaveten görme engelliler için resim açıklamalarını oluşturan Otomatik Alternatif Metin, tanınan fotoğraflardaki kişilerin adlarını artık içermeyecek.

Tüm bunlar “önümüzdeki haftalarda” oluyor ve Facebook bunu yapıyor çünkü “yüz tanıma için olumlu kullanım durumlarını, özellikle düzenleyiciler henüz net kurallar sağlamadığı için, artan toplumsal kaygılara karşı tartmamız gerekiyor”.

Yüz tanımanın “toplumdaki uzun vadeli rolünün açıkça tartışılması gerekiyor ve bundan en çok etkilenecek olanlar arasında” diyen şirket, “bu sohbete katılmaya ve sivil toplumla çalışmaya devam edeceğini” vaat ediyor. bu tartışmaya öncülük eden toplum grupları ve düzenleyiciler”.

Gelen bu değişiklik kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı çünkü fotoğraf ve verilerinin güvende olmadıkları endişesindeydiler.

Facebook’un “yüz tanıma” özelliğini nasıl kapatılır

Bunun için Facebook ayarlarına gitmeniz ve “Yüz Tanıma” seçeneğini “Hayır” hale getirmeniz gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra platform artık sizin yüzünüzü tarama havuzundan çıkartıyor. Bir çok kişinin yüzünün kendi faydasına da olsa bu şekilde kullanılmasını istemiyor. Özelliğin otomatik olarak açık geldiğini belirtmekte fayda var.

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