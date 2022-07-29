Instagram Yeni Özelliğinden Vazgeçti!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram, kısa süre önce kullanıcıların beğenisine sunduğu özelliğinden vazgeçti.

Instagram, TikTok’un içerisinde yer alan ana sayfada gönderi özelliğini kısa süre önce açıklamıştı ancak kullanıcılar tarafından kısa zamanda büyük eleştirilere neden oldu. Özellikle bir grup Instagram kullanıcısı, Twitter üzerinden bir kampanya paylaştı ve bu yeni özelliğin bir an önce gitmesini istediğini dile getirdi. Bu haykırışlar, Instagram tarafından zamanında görüldü ve bugün ilk adım atıldı.

Özellikle sosyal medya uygulamalarının sayısı arttıkça, birçok uygulama birbirinden hem tasarım hem de içerik açısından bir çok özelliği kopyalıyor. Bu kopyalama işlemlerinin hepsi olumlu sonuç vermiyor. TikTok uygulaması üzerinde çok beğenilen öneriler gönderiler özelliği, Instagram üzerinde aynı etkiyi bırakmadı.

Instagram kullanıcıları, takip etmedikleri rasgele insanların gönderilerini görmek istemediklerini dile getirdi. Bu özelliği sevmeyenlerin sayısı adeta çığ gibi büyüdü. Bugün Instagram tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni özellik tamamen ortadan kalktı ve Instagram eski haline geri döndü. Bu çoğu Instagram kullanıcısının beklediği bir haberdi.

Instagram, sürekli gelişmeye ve kendini yenilemeye çalışıyor. Özellikle rekabet içerisinde olduğu uygulamaların sayısı her geçen gün artıyor. Bu yüzden Instagram bundan sonra daha dikkatli adım atacağa benziyor.

Lenovo ThinkPad Z13, Yeni AMD İşlemcisiyle Görücüye Çıkıyor!