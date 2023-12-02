Instagram Yeni Özelliğini Duyurdu!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen Instagram, yeni gelecek özelliğini açıkladı. Yeni gelecek olan özellikle beraber artık hikayeler 7 gün boyunca görünür kalabilecek.

Instagram, her geçen gün kullanıcıların isteklerine kulak vermeye devam ediyor. Bu kapsamda yıl başından beri sürekli güncellemeler ve yenilikler getiren Instagram, uzun zamandır dile getiriler hikayelerin süresini uzatma seslerine de kulak verdi.

Yeni gelecek olan özellik “My Week” olarak geliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar hikayelerini 24 saat yerine 7 gün boyunca gösterebilecek. Ayrıca kullanıcılar bu hikayeleri diledikleri zaman kaldırabilecek. Böylece sosyal medyayı aktif olarak kullanıcılar hikayelerinde daha fazla etkileşim yakalayabilecek.

My Week özelliğinin ne zaman geleceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Yeni özellik şu an için test aşamasında yer alıyor. Test aşamasının sonunda kademeli olarak tüm kullanıcılar bu yeni özellikten yararlanabilecek.

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