En İyi 100 Sosyal Medya Uygulaması

Sosyal medya, günümüz toplumunda çeşitli nedenlerle bir zorunluluk haline geldi. Sevdiklerinizle nerede olurlarsa olsunlar en sevdiğiniz Android tabletinizde veya akıllı telefonunuzda iletişim kurmanın harika bir yolu. Aynı zamanda yeni insanlarla tanışmanın, benzer ilgi alanlarına sahip insanları bulmanın ve bir grup kurmanın harika bir yolu. Hatta işletmelerin ve kuruluşların ürün ve hizmetleri daha etkin bir şekilde pazarlamak için daha geniş bir kitleye ulaşması için önemli bir araç haline geldi.

Tahmin edebileceğiniz gibi, artık aralarından seçim yapabileceğiniz sadece birkaç yüksek kaliteli sosyal uygulama yok. Uygulama listesi sürekli genişlemektedir. Keşfedilmeyi bekleyen harika uygulamalardan oluşan bir yığın var. Şanslısınız ki, Android’deki en iyi sosyal uygulamaların bir listesini bir araya getirdik. Sosyal ufkunuzu genişletmeye ve inanılmaz bağlantılar kurmaya hazırlanın. İşte en iyi 100 sosyal medya uygulaması…

Facebook

Facebook, 2,9 milyar kişi tarafından kullanılan bir sosyal medya platformudur. Dünyada milyarca kişi ve işletme tarafından kullanılan bir sosyal medya platformu olan Facebook üzerinden kişiler, eski arkadaşları ve akrabalarıyla, yeni insanlarla ve bildiği markalar ile etkileşime geçmektedir.

Snapchat

635 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan Snapchat de en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Snapchat kullanan kişiler bu sosyal medya platformu üzerinden yazı, ses, görüntü ve fotoğraf paylaşımı yapabilmektedir.

YouTube

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan YouTube’da yemek, oyun, otomobil dahil olmak üzere çeşitli konularda çok fazla sayıda video bulunuyor. Popüler video paylaşım hizmeti üzerinden videolar izleyebilir, izlediğiniz videoları beğenebilir, paylaşabilir ve yorum yapabilirsiniz. Başarılı arayüze sahip olan uygulamada uzun saatlerce boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Linkedln

İş ilanı ve iş başvurusu yapmanın en çok kullanıldığı platform Linkedln, dünya üzerinde en çok kullanılan iş platformlarından biridir. Ayrıca profilinizi geliştirdikten sonra binlerce takipçiniz olabilmektedir. İş ilanlarından haberdar olmak istiyorsanız Linkedln uygulamasını indirebilirsiniz.

Twitter

Popüler sosyal medya platformu Twitter sayesinde gün içerisinde dünya genelinde olup bitenden anında haberdar olabilirsiniz. Tweet atarak duygu ve düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz uygulamada Clubhosue benzeri “Sohbet Odaları” isimli bir özellik de bulunuyor. Trend Topic (TT) olarak adlandırılan bölüm üzerinden gündem konularına göz atabilirsiniz.

WhatsApp

Anlık mesajlaşma uygulaması denildiğinde akla ilk gelen isim olan WhatsApp, dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip. Uygulama üzerinden arkadaşlarınızla veya ailenizle çok kolay ve pratik bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Uygulamada mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü arama desteği de mevcut.

Instagram

Instagram, tüm dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasıdır. Uygulama üzerinden fotoğraf ve video paylaşabilir, canlı yayın yapabilir veya diğer kullanıcıların yaptığı yayınları izleyebilir, paylaşımları beğenilir ve yorum yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra uygulama üzerinden ailenizle ve arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz.

QQ

1999 yılında Çin’de yayınlanan Tencent QQ, online sosyal oyunlar oynama, müzik ve yazı paylaşma, alışveriş yapma ve sohbet imkanı veren dünyanın en çok kullanılan popüler sosyal medya platformları arasındadır. Çin’de Facebook kullanımının yasak olması ve nüfusun kalabalık olması nedeniyle QQ dünyada en popüler sosyal medya platformu olarak karşımıza çıkıyor.

Qzone

2005 yılında Çin’de yayınlanan Qzone, Facebook ile yarışan ve Çin’in sosyal medyası olarak bilinen bir diğer adres. Fotoğraf paylaşma, müzik dinleme, video izleme, günlük tutma, blog yazma gibi farklı özellikleri sayesinde kullanıcılarına Facebook’u aratmıyor, en popüler sosyal medya platformları arasında yer alıyor.

Messenger

Kullanıcı dostu arayüze sahip olan Messenger sayesinde Facebook hesabınızda ekli olan kişiler ile iletişim kurabilirsiniz. Uygulama üzerinden mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü olarak da konuşabilirsiniz. Grup görüntülü görüşme özelliğini de destekleyen uygulamada Kaybolan Mesaj modu da mevcut.

Reddit

Reddit, her biri belirli bir konuya adanmış yüzbinlerce topluluktan oluşan bir koleksiyondur. Konular, filmler gibi geniş bir şey veya yavaş pişiriciler gibi niş olabilir. Başkalarının paylaştığı içeriği pasif bir şekilde katılabilir veya dahil olup beğendiklerinize oy verebilir ve yorumlarda sohbet edebilirsiniz.

Quora

2009 yılında Facebook çalışanları Adam D’Angelo ve Charlie Cheever tarafından geliştirilen Quora, 2010 yılında kullanıma açılır. İnsanların akıllarına bazı spesifik ya da genel konularla ilgili sorular gelebilir. Bu soruları Quora aracılığıyla sorarak içerisinde bulunan uzmanlarla ve diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Sorunuza en doğru ve etkili yanıtı bulmanız mümkündür.

WeChat

WeChat, ses, görüntü, fotoğraf ve mesaj göndermeyi sağlayan bir sosyal medya platformudur. iOS, Android, Windows Phone, Symbian ve Blackberry cihazlarında çalıştığı için diğerlerine göre daha sınırlıdır diyebiliriz.

Discord

İngilizce pratikten tutun binlerce oyunu oynarken arkadaşlık kurabileceğiniz uygulama, akıllı telefonunuzda olması gereken uygulamalar arasında yer almaktadır. Sesli, görüntülü görüşme veya ekran paylaşabileceğiniz Discord, en çok kullanılan iletişim araçlarından biridir.

Pinterest

Pinterest Logo

Amerika’da geliştirilen bir sosyal medya platformu olan Pinterest 445 milyon kullanıcı sayısıyla en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer almaktadır. Görsel paylaşım ve pano sistemi ile çalışan bir sosyal medya uygulaması olan Pinterest, 27 dilde hizmet veren bir platformdur. Genellikle kişiler bu sosyal medya platformu üzerinden görsel aramaları gerçekleştirerek bir konu hakkında bilgi edinebilmektedir.

TikTok

TikTok tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulan kısa süreli videolardan ibarettir. Her gün platforma yüklenen sonsuz sayıda dans, şaka, hikaye ve ipucu ile eğlenceyi patlatmanın mükemmel bir yoludur. TikTok ayrıca canlı yayınları da destekler, böylece en sevdiğiniz içerik oluşturucuları anında izleyebilir ve onlarla sohbet yoluyla etkileşim kurabilirsiniz.

Telegram

Mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme gibi seçenekleriyle Telegram da WhatsApp gibi bir uygulamadır. Özellikle telefon numarasını gizleyerek insanlarla mesajlaşma imkânı sunmasıyla tercih edilir. Günümüzde 500 milyon kullanıcı tarafından kullanılır. 2014 yılında piyasaya sürülen bu uygulama içinde insanlar, birbirlerine büyük dosyaları ilgili formatta gönderebilir.

Tumblr

En popüler sosyal medya platformları arasında olan Tumblr, sosyal ağ ve mikroblog sitesidir. Yazı, fotoğraf, video, ses, link gibi farklı paylaşımlara olanak tanır. Fotoğrafçılar ve fotoğraf eğitmenleri için kullanışlı bir sitedir. Aynı zamanda günlük tutmada işe yarar.

Sina Weibo

Sina Weibo, bir mikro blog sitesi olarak başlayan ve ülkenin en büyük üçüncü sosyal ağına dönüşen bir Çin mülküdür. Bu listedeki diğer Çin platformlarından farklı olarak, Weibo’nun odak noktası, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin oluşturulması, sunulması ve tüketilmesidir. İşletmeler, gazeteciler, etkileyiciler ve sıradan halk tarafından benimsenen bir bilgi merkezidir.

Douyin

Basitleştirmek için Douyin, Çinli bir izleyici için TikTok’tur. İki platform aynı ana şirkete ve aynı temel işlevselliğe sahiptir, ancak kesinlikle iki farklı demografiye pazarlanan iki farklı uygulamadır. Çin’de Douyin, lüks markalar için en popüler pazarlama kanallarından biri haline geldi. TikTok’tan farklı olarak Douyin, kullanıcıdan para kazanmayı benimsedi ve içerik oluşturuculara videolarından gelir akışı elde etmek için daha somut mekanizmalar sağladı.

Kuaishou

Çin’in 1,5 milyar insanı kesinlikle video paylaşımını ve canlı akışı seviyor. Hatta o kadar çok ki, bu uygulama yalnızca Çin pazarına odaklanan türünün ikinci uygulamasıdır. Kuaishou, bölgenin en büyük ikinci video paylaşım sosyal ağıdır ve şu anda Douyin’in toplam aktif kullanıcılarının yaklaşık %80’ine sahiptir.

Flickr

Flickr, video ve fotoğraf paylaşmak için başka bir ünlü sosyal medya platformudur. Fotoğrafçılar ve grafik tasarımcılar bu web sitesini büyük ölçüde kullanıyor. Orijinal ve yüksek kaliteli görüntüleri platformda paylaşma seçeneği sundukları için bu kadar popüler hale geldi. Ek olarak, size bir gruba katılabileceğiniz ve insanlarla bağlantı kurabileceğiniz bir özellik de sağlar.

Viber

WhatsApp ve Messenger gibi en popüler sosyal medya sitelerinden biridir. Bu uygulamanın yardımıyla mesaj ve multimedya gönderebilecek, arama yapabilecek, GIF ve çıkartma gönderebileceksiniz ve daha pek çok ek özellik var. Bir işletme için en büyük fayda, reklam satın alabilmeniz, topluluğunuzla etkileşim kurabilmeniz ve markanızı çıkartmalarla tanıtabilmeniz olabilir.

Baidu Tieba

Bu, dünyanın en büyük Çince arama motoru olan bir Çince çevrimiçi forumdur. Baidu arama motorundan yapılan anahtar kelime aramalarına dayanır. Bu platform, kullanıcıların belirli bir konu hakkında bir sosyal ağ oluşturduğu veya mevcut bir gruba bağlanıp bir tartışma forumu başlattığı Reddit ile karşılaştırılabilir.

Line

Japonya’nın tanınmış mesajlaşma uygulamasıdır. Mesaj ve video gönderebileceğiniz, oyun oynayabileceğiniz, çıkartma paylaşabileceğiniz, çevrimiçi alışveriş yapabileceğiniz, taksi rezervasyonu yapabileceğiniz ve hatta üzerinden ödeme yapabileceğiniz çok amaçlı bir sosyal medya uygulamasıdır.

Medium

Çevrimiçi yayıncılık için en iyi sosyal medya sitelerinden biridir. Burada ücretsiz olarak yayınlayabilirsiniz ve Medium’da çoğunlukla tüm makaleleri okumak ücretsizdir. Çok sayıda marka, erişimlerini genişletmek için blog gönderilerini web sitelerinden Medium’da yeniden yayınlıyor.

Douban

Çin’de büyük ölçüde kullanılan inceleme tabanlı bir sosyal medya platformudur. Burada kullanıcılar hayran sayfaları, gruplar oluşturur ve münazara ve tartışmalara yol açan içerikleri inceler. Bu nedenle, Çin’deki yüksek eğitimli insanları hedeflemek istiyorsanız, bu harika bir platform olabilir.

SoundCloud

Kullanıcılarının orijinal parçalarını yüklemelerini veya çeşitli sanatçıların parçalarını dinlemelerini sağlayan bir müzik akışı uygulamasıdır. Ayrıca size diğer kişilerin içeriğini takip etme, beğenme, yorum yapma ve paylaşma özelliği de sağlar.

Badoo

Bu uygulama, benzer ilgi alanlarına sahip insanları bulabileceğiniz bir sosyal medya platformudur; tek ihtiyacınız olan bir profil oluşturmak. Bu site esas olarak flört etmeye dayalıdır, ancak buluşmak, sohbet etmek veya sadece yeni arkadaşlar edinmek isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.

Mix

Bu harika bir site çünkü burada internetten her şeyi toplayabilir ve koleksiyonlara ekleyebilirsiniz. Çok sayıda tarayıcı uzantısı oluşturur ve ayrıca iOS ve Android uygulamalarına da sahiptir.

Skype

Skype’ı duymuş olmalısınız; en ünlü iletişim tabanlı en iyi sosyal medya sitelerinden biridir. Konferans aramaları ve anlık mesajlaşma işlevleriyle tanınır, ayrıca videoları, görüntüleri ve ses dosyalarını paylaşmak için de kullanabilirsiniz.

Foursquare

foursquare-logo

Kullanıcıların bulundukları yere göre gitmek için yakındaki yerleri aramasını sağlayan bir arama ve keşif uygulamasıdır. Restoranları, otelleri, mağazaları, benzin pompalarını vb. kolayca arayabilirsiniz.

Next Door

Özellikle mahalleler için özel bir sosyal ağdır. Sokak adresinizi girerken, o bölgede yaşayan insanlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bazıları için kötü olabilecek yanı, kaydolduğunuzda gerçek adınızı ve adresinizi vermeniz ve ayrıca gizlilik nedenleriyle kimliğinizi doğrulamanız gerektiğidir.

Meetup

Bu uygulama, kullanıcıların etkinlik düzenlemesine ve bulunduğu yerin yakınında meydana gelen etkinlikleri aramasına olanak tanıyan en iyi sosyal medya sitelerinden biridir.

VK

Bu site daha önce Vkontakte olarak biliniyordu ve büyük ölçüde Rusya’da kullanılıyor. Bu web sitesi, ürününüzü dünyanın başka yerlerinde değil, yalnızca Rusya’da pazarlamak için harikadır.

Clubhouse

Yeni bir sosyal medya uygulaması, ancak muazzam bir şekilde büyüyor. Bu uygulama canlı, kısa ömürlü, açılır sesli bir sohbet uygulamasıdır. İnsanlar bu uygulamayı gerçekten seviyor ve yeni bir uygulama olduğu için reklam yerleştirmek için harika bir platform ve üzerinde nispeten daha az reklam var.

Hootsuite

İşletmeler genellikle markalarını pazarlamak için birden fazla sosyal medya sitesi kullanırlar. Bu platform, tek bir kontrol panelinden tüm önemli sosyal ağlarda mesajlar oluşturmanıza, takvim oluşturmanıza ve yayınlamanıza yardımcı olur. Bu size çok zaman kazandırabilir ve çabalarınızı en aza indirebilir.

Vimeo

Kabul görmüş bir video paylaşım sosyal medya platformudur. YouTube gibi yaygın olarak kullanılmasa da videograflara ve sinematik içerik paylaşmak isteyenlere uygun mükemmel özellikler sunarlar.

Digg

Küratörlüğünü yaptığı bir ön sayfaya sahip bir haber koleksiyonudur. Haber konuları değişebilir ve siyaset, araştırma, yeni bulgular vb. ile ilgili haberleri içerebilir. Bu site, kullanıcıları için daha da iyi hale getirmek için birçok kez değiştirilmiştir.

YY

Bu video tabanlı platform Çin’de kullanılıyor ve kullanıcılarının görüntülü grup sohbetleri yapmasına yardımcı oluyor. 100.000’den fazla üyenin, tek bir kişinin eğitim videosu hazırlamasını, karaoke yapmasını veya başka herhangi bir aktivite yapmasını izleyebildiğini duyunca şaşıracaksınız. Kişi ne kadar çok görüntülemeye sahip olursa, o kadar çok para kazanabilir.

Taringa

Kullanıcıların her türlü içeriği, deneyimlerini, görüşlerini ve çok daha fazlasını paylaşabilecekleri Latin Amerika’da popüler bir sosyal ağ platformudur. Kolay kullanıcı arayüzü ve sunduğu şaşırtıcı özellikler nedeniyle kullanıcıları muazzam bir şekilde artıyor.

Triller

Kullanıcıların sadece birkaç dakika içinde profesyonel düzeyde videolar yapmalarını sağlayan, yapay zeka odaklı bir müzik video uygulamasıdır. Özellikleri, videoları dudak senkronizasyonu yapabileceğiniz ve arkadaşlarınızla veya takipçilerinizle paylaşabileceğiniz Tiktok ile aynıdır.

Academia

Adından da anlaşılacağı gibi, bu platform araştırmacıların ve akademisyenlerin akademik araştırmalarını paylaşmalarına olanak tanır. Başlangıçta, bu siteye kayıt ücretsizdi, ancak şimdi yazarlarla iletişim kurmak ve araştırmalarını okumak için bir ücret alıyorlar.

Tagged

Bu sosyal medya sitesi tamamen flört ve arkadaşlıkla ilgili. Ayrıca oyun oynama, ortak ilgi alanları, profilleri kontrol etme vb. yollarla arkadaşlarınızla veya diğer insanlarla sosyalleşebilirsiniz.

MySpace

Bu sosyal ağ sitesi müzik tabanlıdır ve etkileşimli artı kullanıcı tarafından gönderilen arkadaşlar sunar. On yıl önce oldukça ünlüydü, ancak Facebook ve Twitter’ın ortaya çıkmasıyla kullanımı büyük ölçüde azaldı.

Periscope

Kullanıcılarının gözünden dünyayı keşfetmeyi amaçlayan bir canlı yayın uygulamasıdır. Periscope’ta her gün 350.000 saatten fazla video akışı yapılıyor.

The-Dots

Bu uygulama, yaratıcı sürece dahil olan kişilerin bağlantı kurmasına, işbirliği yapmasına ve ticarileştirmesine yardımcı olarak daha güçlü, kârlı ve çeşitliliğe sahip bir yaratıcı sektör oluşturmaya yardımcı olan bir ağ oluşturma platformudur.

Valence

Bu sosyal medya platformu, siyahi profesyonelleri birbirine bağlamak için özel olarak yapılmıştır. Dünya çapındaki siyahi profesyonel topluluğu vurgular ve vurgularlar ve anlamlı bağlantılar oluştururlar.

Kiwibox

Bu platform, topluluk tabanlı bir sosyal ağ sitesi olduğu için özellikle New York’ta ikamet eden kişiler içindir. Moda ipuçları ve tavsiyeler sunarak genç nesli hedefledikleri bir çevrimiçi dergi sağlıyorlar.

Untappd

Bu, bira resimlerini paylaşabilecekleri, oylayabilecekleri, rozet kazanabilecekleri ve arkadaşlarının hangi birayı içtiğini görebilecekleri için bira severler içindir. Biralar hakkında yorum yapabileceğiniz ve uygulamadan benzer biralar önermesini isteyebileceğiniz için bu uygulamayı kullanmak çok eğlenceli.

Skyrock

Bu temelde bir Fransız sosyal ağ sitesidir, ancak İngilizce ve diğer beş dilde de mevcuttur. Burada hiçbir ücret ödemeden bloglar oluşturabilir ve yayınlayabilir, mesaj alışverişinde bulunabilir ve profiller ekleyebilirsiniz.

Alpha

Bu uygulama özellikle kariyerlerini inşa etmek isteyen kadınlar içindir. Burada işler, profesyonel destek ve iş fırsatları bulabileceğiniz için LinkedIn’e çok benzer.

Delicious

Bu, yer imi hizmetleri sunan popüler bir sosyal medya sitesidir. Bu site, web yer imlerini paylaşmak, depolamak ve keşfetmek için mükemmeldir. En iyi yanı, onları istediğiniz anahtar kelimelerle de etiketleyebilmenizdir.

Yubo

Bu, çevrimiçi ortamda daha güvenli bir ortam sağlayarak çevrimiçi arkadaşlıkları yeniden keşfetme konseptine sahip yeni bir platformdur.

Sadece profilinizi oluşturmanız, arkadaş eklemeniz ve onlarla bire bir veya gruplar halinde sohbet etmeniz yeterli.

Snapfish

Kullanıcılarına resim yüklemek için sınırsız depolama alanı sağlayan web tabanlı bir sitedir. Bu nedenle, büyük bir resim koleksiyonuna sahip olan kişiler, fotoğraflarını Snapfish’te saklayabilir.

Peanut

Bu site, doğurganlıklarından anneliğe uzanan yolculuklarında kendilerine yardımcı olacak arkadaşlar ve ağlar kurmalarına yardımcı olduğu için anneler ve anne adayları arasında popülerdir. Peanut hakkında, annelikle ilgili pek çok bilgi edinmenize yardımcı olabilecek çok sayıda faydalı forum ve grup bulabileceksiniz.

ReverbNation

Bu sosyal ağ platformu, müzik endüstrisindeki diğer insanlarla bağlantı kurmak isteyen müzisyenler için çok uygundur. Bu uygulamada, kariyerlerini yönetmek için farklı araçlar bulabilirsin, ayrıca müzik endüstrisi ortaklarına ve hayranlarına erişim sağlarlar.

Houseparty

Bu uygulama sadece birkaç yıl içinde son derece ünlü oldu. Arkadaşlarınız ve aile üyelerinizle bağlantı kurabileceğiniz yüz yüze bir sosyal ağdır. Görüntülü sohbet edebileceğiniz sınırsız sayıda dijital oda oluşturabilir ve bir odaya sekiz kişiye kadar ekleyebilirsiniz.

Care2

Bu, benzersiz bir konsepte sahip olan sosyal medya sitelerinden biridir; dünya çapındaki aktivistleri toplumu etkileyen benzer kuruluşlar, işletmeler ve bireylerle buluşturur. Ayrıca insanları yeşil ve sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamaya motive ederler.

Flixster

Bu, film izlemeyi seven ve incelemeleri ve derecelendirmeleri paylaşarak benzer düşünen insanlarla bağlantı kurmaktan hoşlanan insanlara yönelik bir Amerikan sosyal ağ sitesidir. Flixster kullanıcıları en yeni filmler ve vizyon tarihleri ​​hakkında bilgi alabilirler.

Caffeine

Bu web sitesi, kullanıcıların izleyici veya yayıncı olarak katılabileceği Periscope’a oldukça benzer. Dünyanın her yerinden spor, oyun, eğlence vb. her türden canlı yayıncıya erişebilirsiniz. En güzeli de hiç reklam olmaması artı hiçbir ücret ödemeden kullanabilirsiniz.

Steemit

Her gönderinin bir hash oluşturduğu ve kullanıcıların STEEM kripto para birimi ile ödüllendirildiği blok zincir tabanlı bir platformdur. Bu platformda herhangi bir konuda gönderiler oluşturabilirsiniz ve diğer kullanıcılar bu konuda yorum yapabilir veya oy verebilir.

23snaps

2012’de piyasaya sürülen bu, özel anları güvenli bir şekilde yakalamalarını sağladığı için özellikle ebeveynler için özel bir paylaşım uygulamasıdır. Fotoğraflarınızı istediğiniz kişilerle paylaşabilir ve meraklı gözlerden uzak tutabilirsiniz.

CafeMom

Ad gerçekten benzersiz ve birçok kişi bu platformu seviyor. Bu platform, anneler ve anne adayları için hamilelik, sağlık, beslenme, moda gibi birçok konuda destek ve tavsiye aldıkları bir platformdur. Ayrıca diğer annelerin deneyimlerini ve görüşlerini okuyabilirler ve bu da birçok bilgi edinmelerine yardımcı olabilir.

Ravelry

Jessica Forbes ve Casey Forbes tarafından kurulan bu sosyal ağ sitesi, özellikle örgü, dokuma, eğirme ve tığ işi gibi elyaf sanatlarıyla ilgilenen insanlar için topluluk temellidir. Bu kişiler çalışmalarını, fikirlerini paylaşabilir ve birbirlerinden deneyimlerini öğrenebilirler ayrıca gerekirse işbirliği yapabilirler.

Likee

Eskiden Like olarak bilinen bu uygulama, 2017 yılında Jason Hu tarafından başlatıldı. Tiktok’a benzeyen Singapur merkezli bir uygulamadır. Burada kısa videolar oluşturabilir ve bunlara görsel efektler ekleyebilirsiniz.

Wayne

Merkezi Londra’da bulunan bu uygulama, kullanıcılarına deneyimlerini paylaşmak ve daha fazla bilgi edinmek için nereye gideceklerini ve benzer düşünen insanlarla nasıl tanışacaklarını keşfetme özelliği sunan, seyahat ve yaşam tarzı tabanlı bir platformdur. Çok büyük bir müşteri kitlesi var ve her geçen gün artıyor.

8tracks

2008 yılında başlatılan ve David Porter ve Remi Gabillet tarafından oluşturulan bir internet radyo ve sosyal ağ sitesidir. Bu uygulama, kullanıcılarının en az 8 parçadan oluşan, kullanıcı tarafından oluşturulmuş bir oynatma listesi oluşturmasına, paylaşmasına ve yayınlamasına olanak tanır.

Cellufun

2005 yılında Cary Torkelson, Arthur Goikhman ve Stephen Dacek tarafından başlatılan bir sosyal oyun topluluğudur. Bu web sitesine herhangi bir akıllı telefondan kolayca erişebilirsiniz; sosyalleşme, avatar oluşturma, oyun oynama, sanal eşya satın alma gibi özellikleri size sunarlar.

Amikumu

Amikumu, yakınlarda belirli bir dili konuşan veya çalışmakta olan kişileri bulmak için kullanabileceğiniz bir çapraz platform uygulamasıdır. Bu uygulamanın 130’dan fazla ülkede olduğunu ve 600’den fazla dili desteklediğini bilmek sizi şaşırtacak.

Classmates

İnsanlar bu uygulamayı seviyor çünkü okul ve kolejlerdeki eski arkadaşlarınızla ve ayrıca yenileriyle bağlantı kurmanıza, onları bulmanıza ve iletişim halinde kalmanıza olanak tanıyor. Ayrıca okul yıllarınızdan bir yıllık yükleyebileceğiniz bir özelliği de var.

Upstream

Bu, profesyoneller için en iyi sosyal medya sitelerinden biridir. LinkedIn’e benzediği de söylenebilir. SocialRank’ı oluşturan ekip tarafından oluşturuldu. Bu uygulamayı oluşturmanın ana nedeni, insanların yardım alıp alabileceği profesyonel bir ağ oluşturmaktı.

aNobii

Bu sosyal ağ sitesi 2006 yılında başlatıldı ve 20’den fazla ülkede bulunuyor. İnsanlar özelliklerini ve çalışma şeklini beğendiği için büyük ölçüde İtalya’da kullanılmaktadır. 2014 yılında Mondadori, HMV Group, HarperCollins, Penguin ve Random House tarafından desteklenen bir satın alma satın aldı.

CaringBridge

Bu, en iyi sosyal medya platformlarından biridir ve türünün tek örneğidir. Çok benzersizdir ve değerli bir hizmet sunar. İnsanların tıbbi yolculukları sırasında yakınları veya sevdikleriyle bağlantı kurmasına yardımcı olan ve destek sağlayan kişisel sağlık günlüğüdür. Ayrıca, yolculuklarını sergileyen tek tek siteler yapma seçeneği de sunarlar. İyi yanı, bu uygulama aracılığıyla güncellemeler yayınlayabilmeniz ve aile üyelerinize mesaj gönderebilmenizdir.

Wattpad

Bu, hem amatör hem de profesyonel okuyucu ve yazarları hedefleyen bir sosyal topluluktur. Bu platformda mizah, eğitim, şiir, fantezi, kurgu vb. farklı alanlarda kullanıcı tarafından oluşturulmuş çok sayıda hikaye göreceksiniz.

ASMALLWORLD

Bu uygulama Kuzey Amerika ve Avrupa’da iyi bilinmektedir. Bu uygulamanın kurucusu Erik Wachtmeister Louise Wachtmeister, seyahat etmeyi seven insanları bir araya getirmek için bu uygulamayı yarattı. Bu ücretsiz bir web sitesi değildir; bunun yerine, aralarından seçim yapabilecekleri farklı yıllık planları vardır.

MyHeritage

Bu uygulama 2003 yılında başlatıldı; düzenli olarak güncelleyerek kalitesini korumuştur. 42’den fazla dili destekleyen çevrimiçi bir şecere sosyal platformudur. Kullanıcıların bu uygulamada bir aile ağacı oluşturmasına, aile fotoğrafları yükleyip aramasına ve aile geçmişlerini yönetmesine olanak tanır.

Athlinks

Özellikle rekabetçi sporcular için ücretsiz bir web sitesidir. Yalnızca macera yarışları, yüzme, koşma, bisiklete binme ve diğer sporlar için rekabete dayalı sonuçları takip etmeyi seven sporcular veya kişiler içindir. Ayrıca rakipleriniz veya diğer sporcularla bağlantı kurma seçeneği sunarlar.

BAND

Bu sosyal ağ sitesi, önemli ölçüde grup iletişimine odaklanmaktadır. Belirli bir nedenle başkalarıyla iletişim kurmak isteyen kullanıcıların kendi alanlarını oluşturabilecekleri bir özellik sağlarlar. Gruplar spor, eğlence, eğitim, araştırma vb. herhangi bir konuda olabilir.

Viadeo

Bu sosyal medya sitesi, 2004 yılında Thierry Lunati ve Dan Serfaty tarafından başlatıldı. Bu web sitesinin lansmanının arkasındaki ana slogan, iş adamlarının bağlantı kurmasına yardımcı olmaktı. Bu başlangıçta Avrupa’daki insanlar için yapılmıştır, ancak Almanca, Portekizce, Fransızca vb. çeşitli dillerde mevcuttur.

Xing

Bu aynı zamanda profesyonel bir sosyal medya sitesidir ve LinkedIn’e çok benzer. Xing, 2003 yılında Lars Hinrichs tarafından piyasaya sürüldü. Kullanıcıları büyük ölçüde Avusturya, Almanya ve İsviçre’dendir, ancak dünya çapında kullanılabilir. Bu uygulamanın farklı yanı, kapalı grup tartışmaları yapabilmenizdir.

beBee

2015 yılında Javier Cámara, Rafael García ve Juan Imaz tarafından başlatılan profesyoneller için ortak bir platformdur. Bu, kendilerini müşterilere, satıcılara, medyaya ve işverenlere pazarlamalarına yardımcı olmak için yaratıldığı için iş adamları için çok faydalı bir yardımdır.

LiveJournal

LiveJournal, 1999 yılında Brad Fitzpatrick tarafından başlatılan San Francisco tabanlı bir uygulamadır. Bu uygulama, kullanıcıların gizlilik kontrolleriyle birlikte bir blog, dergi, günlük veya bu tür diğer verileri tutmasına yardımcı olur. En büyük yararı, verilerinizin her zaman güvende olması ve siz izin verene kadar kimsenin okuyamaması.

Blind

Bu aynı zamanda lisanslı bir ağdır ve yalnızca belgelenmiş profesyoneller özel şirket kanallarında etkileşim kurmak için bir araya gelirler. Dünyanın her yerinden 3,5 milyondan fazla insanın bu platformun bir parçası olduğunu duyunca şaşıracaksınız. İnsanlar, şirket kültürünü doğaçlama yapmaya yardımcı olmak için tavsiyeler paylaşır ve geri bildirimde bulunur.

Funny or Die

İnternetteki en komik videoları bir araya getirmeyi amaçlayan komedi tabanlı bir sosyal web sitesidir. Kullanıcılar en son trend olan videoları görebilecek ve ayrıca videolarını da yükleyebilecektir.

Diaspora

Ağı oluşturmak için birlikte çalışan ayrı sahip olunan bölmelerden oluşan, kullanıcıya ait, kar amacı gütmeyen ve dağıtılmış bir sosyal medya ağıdır. Ağ tek bir kişiye veya kuruluşa ait olmadığı için reklam ve ele geçirmelere karşı tamamen güvenlidir.

Gaia Online

Anime temalı sosyal medya ve forum tabanlı bir sitedir. Bu platform aracılığıyla, kullanıcılar trend olan konuşmalara katılabilir. Ayrıca avatarlara, oyunlara, sanal dünyaya, yeni insanlarla tanışmaya, ilgi alanlarını paylaşmaya vb. erişim sağlarlar.

Fark

Bu uygulama kullanıcıların yeni makaleler ve diğer içerikler hakkında yorum yapmalarını sağlıyor. Çok sayıda hikaye gönderimi alıyorlar, ancak ana sayfada yalnızca 100 tane yayınlıyorlar. Ek olarak, kullanıcılar başlıklarla ilişkili bağlantılar hakkında yorum yapabilir.

WeHeartIt

Bu, 20’den fazla dilde kullanılabilen bir resim paylaşım sosyal medya sitesidir. Bu uygulamanın yardımıyla, kullanıcılar en sevdikleri resimleri koleksiyonda arayabilir ve düzenleyebilir. Bu uygulama, son derece motive edici resimleri görüntüleyebileceğiniz ve arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz için günlük ilham dozunuz için mükemmeldir.

MeWe

Bu site aynı zamanda yeni nesil sosyal ağ sitesi olarak da adlandırılır ve tamamen güvenlikle ilgilidir. Kullanıcıların verilerinin paylaşılmasını veya satılmasını engelleyen bir iş modeline sahip oldukları için kendilerini “Facebook Karşıtı” olarak tanımlıyorlar. İyi yanı, kullanıcılarının iletişimleri, haber beslemeleri ve güvenlikleri üzerinde tam kontrole sahip olmalarıdır.

Twitch

Justin Kan, Emmett Shear, Michael Seibel, Kyle Vogt ve Kevin Lin tarafından 2011 yılında kurulmuş bir canlı yayın platformudur. Oyunseverler bu siteyi önemli ölçüde oyunlarını yayınlamak veya başkalarını oynarken izlemek için kullanırlar. Bu uygulama son birkaç yılda çok fazla başarı kazandı ve sosyal medya balonunda ağır bir hit oldu.

Crunchyroll

Manga, anime ve doramanın büyük hayranları olan kişiler bu uygulamaya kesinlikle aşinadır. Anime severlerin en son anime şovlarını izlemesi ve ünlü mangaları okuması için en iyi platformdur. Benzer düşünen insanları sevdikleri içerik türüyle birleştirir.

Bubbly

Bu uygulama 2005 yılında başlatıldı ve sesli gönderiler etrafında dönüyor. Kullanıcılar bu site üzerinden 90 saniyelik sesli gönderi oluşturup etiketleyebiliyor, ayrıca ilgili görsel ve filtreleri kullanarak bu gönderiyi özelleştirebiliyor. Bunları arkadaşlarıyla paylaşabilir veya herkese açık olarak yayınlayabilirler.

Influenster

Bu ağ tamamen yeni ürünler aramakla ilgilidir ve diğer müşteriler tarafından verilen dürüst incelemeleri de görebilirsiniz. Farklı teknoloji, elektronik, makyaj, kişisel bakım vb. hakkında incelemeler alabilirsiniz. Kullandıysanız, ürünlerle ilgili incelemelerinizi de gönderebilirsiniz.

FilmAffinity

Bu, film severler için başka bir harika web sitesidir çünkü burada daha önce duymamış olabilecekleri yeni filmleri keşfedebilirler. Burada kullanıcılar ayrıca filmleri derecelendirme seçeneğine de sahiptir ve ayrıca en sevdikleri türlere göre öneriler alabilirler.

Tribe

Müşterilerin doğrudan bir marka topluluğuyla bağlantı kurabileceği bulut tabanlı bir platformdur. Favori markalarınızı burada tartışabilirsiniz. Bu uygulama, doğrudan tüketicilerle bağlantı kurabildikleri ve ürün hakkında geri bildirim alabildikleri ve sorularını yanıtlayabildikleri için işletmeler için harikadır.

Imgur

Instagram’a oldukça benzeyen bir Amerikan fotoğraf paylaşım sitesidir. Bu uygulamanın kullanımı çok kolaydır ve birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından kullanılır. Bu uygulama, viral görüntüleri ve memleri paylaşmasıyla ünlüdür, ancak diğer benzer sitelere kıyasla çok yönlü değildir.

Giphy

Bu uygulama 2013 yılında Jace Cooke ve Alex Chung tarafından başlatıldı. Özellikle animasyonlu GIF sanatı için yapılmış mizah tabanlı bir platformdur. Bir kullanıcı olarak, kısa GIF dosyalarını paylaşabilir veya başkaları tarafından yapılmış GIF’leri arayabilir ve keşfedebilirsiniz.

Vero

Bu web sitesi size en sevdiğiniz içeriği veya şeyleri toplulukla paylaşma fırsatı sunar. Kitap, film, şarkı, fotoğraf vb. beğendiğiniz her şeyi paylaşabilir ve ayrıca bunu kiminle paylaşmak istediğiniz üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. Reklam içermeyen abonelik tabanlı bir sitedir ve herhangi bir kişisel kullanıcı verisi toplamazlar.

Tout

Bu sosyal ağ ve mikro blog platformu, 2010 yılında Michael Downing tarafından kuruldu. Bu uygulama, kullanıcılarının 15 saniye uzunluğundaki videoları görüntülemesine ve paylaşmasına olanak tanır. Bu web sitesinde yüklediğiniz veya paylaştığınız videolara tanıtım denir. Bu uygulama birkaç yıldır iyi bilinir hale geldi ve müşteri tabanı muazzam bir şekilde artıyor.