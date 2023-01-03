Intel, 13. Nesil 65W İşlemcilerini Tanıttı!

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Intel, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2023 etkinliklerinde 13. Nesil 65W aile üyelerini, teknoloji dünyası ile paylaştı.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle beraber işlemci tarafında da işler kızıştı. Özellikle son yıllardaki performansı ile Intel’i geri bırakan AMD, şu an oldukça popüler durumda. Intel, durumu lehine çevirmek için 2023 yılına hızlı bir giriş yaptı.

Ailenin yeni üyeleri, standart modellerin daha düşük TDP’ye sahip masaüstü modelleri olarak karşımıza çıkıyor. 5.6GHz’e kadar çıkan bu CPU’lar hem daha fazla çekirdek hem de daha büyük L2 cache’e sahip ve önceki nesle kıyasla yüzde 34’e var performans artışı sunuyor.

Yeni nesil işlemciler, eskiye oranla daha fazla çekirdek ve yüksek frekansla geliyor. En dikkat çeken özelliklerin birisi de DDR5 sistemlerin yanı sıra DDR4 bellekleri de destekleniyor. Bu durum da birçok kullanıcı için avantaj sağlayacak. Böylece her kesimden tüketiciye hitap edebilecek.

13. Nesil işlemcilerin bazı özellikleri şu şekilde;

Intel i9: Ana akım uygulamaların performansında %11 daha hızlı 8 adet daha E-çekirdek ve en fazla 18MB daha L2 önbellek Intel Thermal Velocity Boost.

Intel i7: Maksimum Turbo frekansı 5.2GHz’e kadar 4 adet daha E-çekirdek ve en fazla 12MB daha L2 önbellek Intel Turbo Boost Max 3.0 desteği.

Intel i5: Çoklu görevlerde %39 daha iyi performans 8 adet daha E-çekirdek ve en fazla 4MB daha L2 önbellek Performans Hybrid Mimari.

13. nesil 65W ailesinin performansına bakıldığı zaman bir önceki sürümden %11 ila %18 arasında daha fazla performans sağladığı gözlemledi. Şu an için bu değerler çoğu kullanıcıyı tatmin etmeye yetti.

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