Samsung, katlanan ve kayan Flex Hybrid OLED’i tanıttı

Samsung Display, Flex Hybrid OLED adlı son ürününü tanıttı. Bu ürün katlanıp kaydırılabilen bir paneldir ve geleceğin akıllı telefonlarında, tabletlerinde ve dizüstü bilgisayarlarında uygulanacaktır. Panel bir taraftan açılır ve 4:3 oranlı geniş 10,5” ekran ve 16:10 oranlı daha da büyük 12,4” panel sağlayarak normal akıllı telefon ayak izine sığar.

Yeni ürün ve iki adet kaydırılabilir panel, bu hafta Las Vegas’ta başlayacak olan CES 2023’te sergilenecek.

Flex Slidable Solo ve Flex Slidable Duet projeleri, 14” OLED’i 17,3” ekrana genişletmek için bir (veya her iki) taraftan çekilebilir. Tüm paneller dokunmaya duyarlıdır ve akıllı telefon üreticilerine cep telefonunu yeniden tasarlama konusunda yardımcı olacaktır. Bu panellerin yakın zamanda nihai pazara ulaşması pek olası değildir. Fakat önümüzdeki gelecek için umut verici gelişmeler olduğunu söylemeliyim.

Samsung’un CES 2023’teki varlığı aynı zamanda ekran bölümünün TV’ler ve monitörler için yeni QD-OLED panellerinin ilk aşaması olacak. Beklenen boyutlar 77″, 65″, 55″ ve 34″ ile 49″ ultra geniş versiyonlardır.