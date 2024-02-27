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2000 yılında kurulmuş yerli teknoloji şirketi Monster Notebook, masaüstü bilgisayarların performansını dizüstü bilgisayarlara getirmek hedefiyle yola çıkmıştır. Bu kapsamda performans anlamında “canavar” gibi bilgisayarlar üreten markanın Intel 14. nesil işlemcili Monster yeni dizüstü bilgisayarları satışa çıktı. 90 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılan Monster Notebook Tulpar T6 V1.2 serisi performans anlamında yine şaşırtmıyor. İşte detaylar..

Intel 14. Nesil İşlemcili Monster Yeni Dizüstü Bilgisayarları Satışa Çıktı

Monster Notebook Tulpar T6 V1.2 serisi oyun laptoplarında 14. nesil Intel Core Raptor Lake Refresh işlemcisini kullandı. Monster’ın yeni canavarlarında bilgisayarlarda Intel Core i9 – 14900HX işlemci ve Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartı bulunuyor. Güçlü performans ve ekran özelliklerine sahip olan cihaz 16 inç büyüklüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunan Tulpar T6 ekranı 165 Hz yenileme hızı ile görüntü kalitesini de ortaya koymakta.

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Monster Tulpar T6 V1.2 serisi Gen4 SSD desteği barındırmakta ve DDR5 – 5600 MHz değerli yüksek bellek frekansı sağlıyor. Monster Notebook’un Intel 14 nesil işlemcisiyle gelen dizüstü bilgisayarları, güç kısmında olduğu gibi soğutma bakımından da farkını ortaya koymakta. Cihazın soğutma sisteminde sıvı termal macun kullanılmış durumda. Bu sıvı termal macun, klasik termal olanlara göre daha iletken bir yapıya sahip; yaklaşık yüzde 1700 oranında. Bu soğutma sistemi ile CPU ve GPU ısınması daha kolay ve etkili bir şekilde engelleniyor.

Sıvı termal macun ile tasarlanan soğutma sistemi, katı termal macun barındıran sisteme göre 9 dereceye kadar daha iyi soğutma performansı göstermekte. Güçlü bilgisayarlarda yaşanabilen ısınma sorununu düşündüğümüzde Monster’ın yeni laptopunda bulunan efektif soğutma sistemi sayesinde bu problemin gözlenmeyeceği düşünülüyor. Bunun yanı sıra cihazda hızlı veri aktarımı sağlayan Thunderbolt 4, PD desteği, 330 W şarj adaptörü ve fan çıkışlarında ise RGB LED bulunmakta.

Monster 2024 Yeni Oyun Bilgisayar Fiyatı Ne Kadar?

Monster Notebook özellikle oyun tutkunları için oldukça işlevsel dizüstü bilgisayarlar üretmekte. Gücü ve ekran özellikleri ile oyuncuların tercih ettiği bilgisayarlar bunun dışında tasarım programları kullananlar için de oldukça uygun. Monster oyun bilgisayarı Tulpar T6 V1.2 serisi kapsamında V1.2.1’den V1.2.5’e kadar, birtakım farklılıkları bulunan laptoplar bulunuyor. Monster Tulpar T6 V1.2 serisi fiyatları ise 90 bin TL ile 98 bin TL arasında değişmekte.

Monster’dan Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi

Güçlü bilgisayar üreticisi Monster Notebook, bilgisayarları için ömür boyu ücretiz bakım garantisi sunmakta. Monster Notebook bu hizmeti ile hem müşterilerin memnuniyetini artırıyor hem de cihazların ömrünü uzatıyor. Bahse konu bakım hizmeti dahilinde termal macun yenilemesi, klavye, ekran, fan ve toz temizliği gibi işlemler bulunmakta.

Cihazın performansının düşmesini engelleyen ve ömrünü uzatan bu bakımdan faydalanmak için kullanıcılar, anlaşmalı kargolar ile bilgisayarlarını Monster servislerine gönderebilmekte. Üstelik bu bakım ücreti tamamen ücretsiz sunulmakta. Monster’ın bir diğer hizmeti ise cihaz satın alındıktan sonra ilk 15 gün içerisine ücretsiz iade imkanı sunması. Monster Notebook hem bilgisayar performansı hem de müşteri memnuniyeti bakımından oldukça doğru stratejiler benimsiyor denilebilir.

Monster Notebook Tulpar T6 V1.2 Özellikleri

Monster Notebook Tulpar T6 V1.2 serisi bilgisayar özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir: