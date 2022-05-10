Intel Core HX Duyuruldu! İşlemci Dünyasında Yeni Çağ Başlıyor!

Önümüzdeki dönemlerde dizüstü bilgisayarlarda yüksek performans vermesi için geliştirilen 12. Nesil Intel Core HX işlemciler, teknoloji dünyasına tanıtıldı. Intel Core HX ile beraber işlemci dünyasında yeni bir çağ başlayacak.

Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber piyasaya yeni çıkan programları yüksek performansta çalıştıracak işlemciler ciddi bir sorun olmuştu. Intel elini taşın altına koydu ve yeni nesil yüksek performans sağlayacak Intel Core HX işlemcileri tanıttı. Yeni tasarlanan Intel Core HX, 16 çekirdek ve 5 Ghz özelliklerini taşıyor.

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en iyi işlemcisi olarak adlandırılan Ryzen 5900HX piyasaya sürülmüştü. Intel’de bu rekabete dahil oldu ve en yüksek performans vereceğini iddia ettiği Intel Core HX modelini tanıttı. Böylece işlemci dünyasında yeni bir savaş başlamış oldu. Hem Ryzen’in hem de Intel’ın yeni işlemcileri oyuncuların tam performans almasına olanak sağlayacak.

Intel Core HX, piyasaya ilkleri gerçekleştirerek giriyor. Hem kilitsiz hem de hız aşırtmalı yapısı ile işlemci dünyasında yeni bir çağın kapısını aralayacak. Intel, bu işlemciler için kullanıcılarına 3 farklı seçenek sunuyor. Core i5, Core i7 ve Core i9 modelleri bulunan 55 Watt’lık işlemciler, 16 çekirdeğe ve 24 iş parçacığına kadar seçenek sunuyor.

Intel Core HX içerisinde yer alan 16 çekirdekten 8 tanesi, yüksek performans için tasarlandı. Geriye kalan 8 tanesi de verimlilik odaklı çalışacak. HX işlemciler, ECC özelliğine sahip 128 GB’a kadar DDR5/LPDDR5 (4800 MHz / 5200 MHz’e kadar) ve DDR4 (3200 MHz / LPDDR4 4267 MHz’e kadar) bellek desteği sunuyor.

Ayrıca Intel, yeni tanıttığı işlemci Intel Core HX’in HP Omen 17, Asus ROG Strix Scar 17 SE, Dell Precision 7770 ve MSI GT77 Titan gibi modellerle beraber muazzam bir uyum yakalayacağını iddia ediyor.

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