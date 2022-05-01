AMD Radeon RX 6000 Serisinin Tasarımı Paylaşıldı!

Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri paylaşılan ve birçok oyunsever tarafından merak edilen AMD Radeon RX 6000 serisinin tasarım detayları paylaşıldı.

AMD, önümüzdeki haftalarda çıkaracağı yeni Radeon RX serisiyle beraber fiyat performans açısından birçok oyuncuya hitap edecek. Radeon 6650 XT, RX 6750 XT ve RX 6950 XT ürünleri, Mayıs ayı içerisinde raflarda yerini alacak. AMD tarafından henüz resmi bir açıklama gelmese de, yeni serinin 10 Mayıs ile beraber satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Serinin amiral gemisi modeli olan Radeon RX 6950 XT, hali hazırda pazarda büyük bir ilgi gören ve oldukça başarılı olan Nvidia GeForce RTX 3090 Ti ile kafa kafaya bir yarış haline girebilecek. Özellikle teknik detayları göz önüne alındığında, birçok oyunseverin yeni tercihi olacağa benziyor.

AMD Radeon RX serisinin özellikleri şu şekilde;

GPU Stream Processor Bellek Bellek Hızı TDP RX 6950 XT 7nm Navi 21 XTXH 5120 16 GB 18 Gbps 350 W RX 6900 XT LC 7nm Navi 21 XTXH 5120 16 GB 18 Gbps 330 W RX 6800 7nm Navi 21 XL 3840 16 GB 16 Gbps 250 W RX 6750 XT 7nm Navi 22 XT 2560 12 GB 18 Gbps – RX 6650 XT 7nm Navi 23 XT 2048 8 GB 17.5 Gbps –

AMD Radeon RX 6000 serisi, önümüzdeki haftalarda pazarda yerini alacak ve rekabete dahil olacak. Birçok oyunsever, şimdiden yeni seriyi dört gözle bekliyor.

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