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AMD Radeon RX 6000 Serisinin Tasarımı Paylaşıldı!

Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri paylaşılan ve birçok oyunsever tarafından merak edilen AMD Radeon RX 6000 serisinin tasarım detayları paylaşıldı.

İbrahim Özbek

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amd radeon rx 6000

Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri paylaşılan ve birçok oyunsever tarafından merak edilen AMD Radeon RX 6000 serisinin tasarım detayları paylaşıldı.

AMD, önümüzdeki haftalarda çıkaracağı yeni Radeon RX serisiyle beraber fiyat performans açısından birçok oyuncuya hitap edecek. Radeon 6650 XT, RX 6750 XT ve RX 6950 XT ürünleri, Mayıs ayı içerisinde raflarda yerini alacak. AMD tarafından henüz resmi bir açıklama gelmese de, yeni serinin 10 Mayıs ile beraber satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Serinin amiral gemisi modeli olan Radeon RX 6950 XT, hali hazırda pazarda büyük bir ilgi gören ve oldukça başarılı olan Nvidia GeForce RTX 3090 Ti ile kafa kafaya bir yarış haline girebilecek. Özellikle teknik detayları göz önüne alındığında, birçok oyunseverin yeni tercihi olacağa benziyor.

amd radeon rx 6000

AMD Radeon RX serisinin özellikleri şu şekilde;

GPUStream ProcessorBellek Bellek HızıTDP
RX 6950 XT7nm Navi 21 XTXH512016 GB18 Gbps350 W
RX 6900 XT LC7nm Navi 21 XTXH512016 GB18 Gbps330 W
RX 68007nm Navi 21 XL384016 GB16 Gbps250 W
RX 6750 XT7nm Navi 22 XT256012 GB18 Gbps
RX 6650 XT7nm Navi 23 XT20488 GB17.5 Gbps

AMD Radeon RX 6000 serisi, önümüzdeki haftalarda pazarda yerini alacak ve rekabete dahil olacak. Birçok oyunsever, şimdiden yeni seriyi dört gözle bekliyor.

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