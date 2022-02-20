Intel, Dördüncü Nesil Optane Belleklere Geçiyor!

Intel’ın aktif olarak çok kullanılmayan Intel Optane bellekleri için dördüncü nesil çalışmaları başladı. Tüm bu çalışmaların yolu oldukça zorlu geçeceğe benziyor.

Intel, bellek çalışmalarıyla yeni bir çağ başlatmak istiyor. Özellikle 1 milyar dolardan fazla zarar ettiren Optane bellekleri için dördüncü nesil çalışmalara başladı. Eğer Intel bu çalışmalardan olumlu bir sonuç alırsa, bellek teknolojisinde yeni bir çağ başlamış olacak.

NAND belleklerin temel aldığı değişken olmayan bellek teknolojisi üzerine inşa edilen 3DXPoint, NAND belleklere göre 1000 kat daha hızlı ve 1000 kat daha fazla dayanıklı olabiliyor. Ayrıca standart belleklere göre 10 kat daha fazla yoğunluk ve kapasite sunabiliyor. Bu sayede maliyetler düşüyor, gecikme zamanları azalıyor, kapasite ve performans artıyor.

Şimdiye kadar çıkarılan Optane bellekler yüksek maliyet yüzünden hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal kullanıcılar tarafından çok fazla tercih edilmedi. Intel bu yüzden dördüncü nesilde çalışmalarını titizlikte devam ettiriyor.

Şu ana kadar yapılan haberlere göre Optane hakkında fazla detay bulunmadı. Intel’in çalışmaları devam ettikçe haberler gelmeye başlayacak. Dikey entegrasyonu 3D NAND belleklerin aksine oldukça zor olduğu için PC sektöründe kurumsal sektöre kadar 4 farklı alanda 2 büyük Optane serisi mevcut.

Intel kafasına koyduğunu başarırsan Optane belleklerden vazgeçmek niyetinde değil. Dördüncü nesil Optane bellekler için çalışmalar devam ederken, Intel piyasaya çıktıktan sonra yüksek kar edeceğe benziyor.

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