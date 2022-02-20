Xiaomi, Güncelleme İle Sorunları Ortadan Kaldırdı!

Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı MIUI 13 güncelleme ile beraber birçok yenilik kullanıcılar ile buluştu. Gelen güncellemeler ile beraber kullanıcılar çok rahata kavuştu. Gelen güncellemede kullanıcıların dile getirdiği birçok sıkıntı son buldu.
MIUI 13 güncelleme ile beraber gelen haftalık güncelleme de özellikle optimizasyon sorunları ele alındı. Özellikle kullanıcıların dile getirdiği çerçeve kayma problemi sorunu tamamen çözüldü. Ayrıca kullanıcıların ekran görüntüsü alırken yaşadığı sorunlar tamamen ortadan kalktı.
MIUI 13 Beta güncellemesini alacak uygun telefonlar şu şekilde;
- Mi Mix 4
- Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Civi
- Mi 10 Youth Edition (10 Lite Zoom)
- Mi CC 9 Pro / Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro
- Redmi K40 Pro / Pro+ / Mi 11i / Mi 11X Pro
- Redmi K40 Gaming / POCO F3 GT
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30 / POCO X2
- Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T
- Redmi Note 10 Pro 5G / POCO X3 GT
- Redmi Note 10 5G / Redmi Note 10T / POCO M3 Pro
- Redmi Note 9 Pro 5G / Mi 10i / Mi 10T Lite
- Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T 5G
- Redmi Note 9 4G / Redmi 9 Power / Redmi 9T
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro
Özellikle MIUI 13 güncellemesinde kullanıcıların sorunlarına odaklanıldı. Böylece bir süredir kullanıcıların dile getirdiği sorunlar son buldu.
Xiaomi, Yeni Cihazlara Ücretsiz YouTube Premium Veriyor!