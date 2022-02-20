Xiaomi, Güncelleme İle Sorunları Ortadan Kaldırdı!

Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı MIUI 13 güncelleme ile beraber birçok yenilik kullanıcılar ile buluştu. Gelen güncellemeler ile beraber kullanıcılar çok rahata kavuştu. Gelen güncellemede kullanıcıların dile getirdiği birçok sıkıntı son buldu.

MIUI 13 güncelleme ile beraber gelen haftalık güncelleme de özellikle optimizasyon sorunları ele alındı. Özellikle kullanıcıların dile getirdiği çerçeve kayma problemi sorunu tamamen çözüldü. Ayrıca kullanıcıların ekran görüntüsü alırken yaşadığı sorunlar tamamen ortadan kalktı.

MIUI 13 Beta güncellemesini alacak uygun telefonlar şu şekilde;

Mi Mix 4

Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Civi

Mi 10 Youth Edition (10 Lite Zoom)

Mi CC 9 Pro / Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro

Redmi K40 Pro / Pro+ / Mi 11i / Mi 11X Pro

Redmi K40 Gaming / POCO F3 GT

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 / POCO X2

Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T

Redmi Note 10 Pro 5G / POCO X3 GT

Redmi Note 10 5G / Redmi Note 10T / POCO M3 Pro

Redmi Note 9 Pro 5G / Mi 10i / Mi 10T Lite

Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9 4G / Redmi 9 Power / Redmi 9T

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Özellikle MIUI 13 güncellemesinde kullanıcıların sorunlarına odaklanıldı. Böylece bir süredir kullanıcıların dile getirdiği sorunlar son buldu.

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