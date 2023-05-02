Intel, i Serisine Son Veriyor! Core Ultra Ailesine Merhaba Deyin!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen Intel, uzun zamandır kullandığı işlemci ailesi i serisine son veriyor. Artık yeni işlemciler Core Ultra adı ile gelecek.

İşlemci dünyasının dev ismi Intel, eskiden bu yana sıra gelen i serine artık son veriyor. 2008 yılından bu yana bilgisayar dünyasının efsanesi Intel artık köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Intel, masaüstü serisinde isim değişikliğine ne zaman gideceği konusunda net bir bilgi yer almıyor. Yapılan haberlere göre yeni yılla beraber bu ismi kullanması tahmin ediliyor.

Intel Core Mobile H-serisi marka değişikliği ise şu şekilde olacak:

Çekirdek i9 1XX00H → Çekirdek (Ultra) 9 1X0XH

Çekirdek i7 1XX00H → Çekirdek (Ultra) 7 1X0XH

Çekirdek i5 1XX00H → Çekirdek (Ultra) 5 1X0XH

Çekirdek i3 1XX00H → Çekirdek (Ultra) 3 1X0XH

Intel, yeni ismi ile beraber ürünlerinde farklılıklara gideceğe benziyor. Önümüzdeki aydan itibaren yeni isimlendirmenin mobil işlemci tarafında kullanılacağı tahmin ediliyor.

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