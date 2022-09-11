Intel Ürünlerine Fiyat Artışı!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Intel, bu ayın sonunda çipset, işlemci ve Wi-Fi donanım parçalarında fiyat artışı yaşanacağını açıkladı.

Özellikle pandemi sonrasına tüm dünyada çip krizi yaşandı. Bununla beraber büyük markalar ürünlerin satışında büyük sıkıntılar yaşadı. Bu durumlar halen devam ederken, her geçen gün donanım parçalarının fiyatında artış yaşanıyor. Dünya devi Intel’de bugün paylaştığı haber ile beraber işlemci, çipset ve Wi-Fi donanım parçalarının fiyatlarının artacağını açıkladı.

Genel olarak bakıldığı zaman elde kalan stoklar nedeniyle DRAM, NAND, ekran kartı gibi ürünlerde genel anlamda bir fiyat düşüşü olsa da Intel ve TSMC kendi cephelerinde fiyat artışına gidiyor. Bu da haliyle yaşanan fiyat düşüşlerini sınırlı tutuyor.

Eylül ayının sonlarına doğru Intel donanım parçalarında %20’e varan fiyat artışı yaşanacak. Özellikle ekonomik durgunluk ve stok sıkıntısı yüzünden bu artışın yaşandığı biliniyor. Intel gibi dünya devi şirket, 2023 yılıyla beraber tekrardan finansal yapılanmaya ve ürün stratejisini değiştirmeyi planlıyor.

2022 yılının son çeyreğine girerken, Intel bu yıl %25 civarında bir kayıp yaşadı. Hal böyle olunca Intel’in aldığı önlemler, yılın son çeyreğinde raflara yansıyacak. 2023 yılıyla beraber çıkaracağı yeni ürünlerle yeniden zirveye oynamayı planlıyor.

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