Intel, Yeni İşlemecisi İle Göz Doldurdu!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarından olan Intel, yeni Intel Core i5- 13600K işlemcisi ile göz doldurdu. Yapılan test sonuçları göre, Apple’ın M1 Max işlemcisini geride bırakan Intel i5-13600K, teknoloji dünyasının yeni gözdesi olacağa benziyor.

Intel, 12. nesil işlemcilerin ardından gözünü 13. nesil işlemcilere geçmeyi hedefliyor. 13. nesiller daha piyasaya çıkamadan yapılan testler ile beraber teknoloji dünyasını büyüledi. Yapılan testlere göre, Core i5-13600K performans test sonuçları, AMD ve Apple tarafındaki rakiplerini geçmeyi başardı.

Bugün yapılan paylaşımlara göre, Intel i5-13600K’nın GeekBench testlerinin sonuçları paylaşıldı. Bu sonuçlara göre kendi içerisinde orta sınıf seride yer alan işlemci, piyasada adete yok satan AMD Ryzen 9 5950X ve Apple M1 Max işlemcilerinden açık ara farkla önde gözlemlendi.

Test sonuçları bizlere gösteriyor ki, 14 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip işlemcinin tek çekirdek testinden 2012 puan ile gayet başarılı olduğu anlaşıldı. Yeni işlemci çoklu çekirdek testinde ise, 16 bin 54 puan alıyor. Apple’ın 10 çekirdekli M1 Max işlemcisi bu testten tek çekirdekte 1771, çoklu çekirdekte 12 bin 539 puan almıştı.

Teknoloji dünyanın gelişmesiyle beraber işlemci tarafında rekabetin dozu her geçen gün artıyor. AMD her ne kadar son zamanlarda büyük bir atağa geçse de, Intel bu son hamlesi ile beraber yeniden zirve yolunda olduğu gösterdi.

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