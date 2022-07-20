Samsung Unpacked Etkinliği Ağustos’ta Gerçekleşecek!

Güney Kore teknoloji devi Samsung, 2022 yılının ana Samsung Galaxy Unpacked etkinliği, önceden belirtildiği gibi 10 Ağustos tarihinde gerçekleştirecek. Açılış konuşması Samsung’un web sitesi aracılığıyla çevrimiçi olarak yayınlanacak ve yüz yüze bir iletişim olmayacak.

Samsung, ”Hayatı İkiye Katla” adlı etkinliğinde şu açıklamada bulundu; Samsung olarak, inovasyonun sadece radikal fikirler üretmenin değil, günlük hayatlarımızı daha iyi yönde dönüştürecek yeni deneyimlerin kapılarını aralamanın bir yolu olduğuna inanıyoruz. İşte bu yüzden hayata anlam katan inovasyonların tümü, aslında büyük değişimlerin bir başlangıcı.

10 Ağustos tarihinde, büyük bir değişime yakından tanıklık etmek ve sınırları nasıl zorladığımızı sizlere göstermek için büyük bir heyecan duyuyoruz. Tüm dünya ile aynı anda canlı yayınlanacak “Galaxy Unpacked: Hayatı İkiye Katla” etkinliğimizde sizi de bu heyecan verici dönüşüme şahit olmaya davet ediyoruz.

Açıklamaya göre Samsung gelişen teknoloji ile ürettiği teknolojik aletler ile piyasayı domine etme amacında.

Samsung her yıl yaptığı gibi rezerv programı sayesinde erken alıcılara özel teklifler sunacak. Gerçekleştirilecek etkinlikte peki bizleri ne bekliyor? 10 Ağustos Çarşamba günü saat 16:00’da YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak etkinlikte aslında alışıla gelmemiş bir değişiklik bulunmuyor. Şirket etkinlikte büyük ihtimalle Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4 katlanabilir telefon modellerini tanıtacak.

Gelecek ürünler hakkında pek bir şey bilinmiyor, ancak raporlar Samsung’un katlanabilir cihazları eskisinden daha düşük bir fiyata satabileceğini yönünde iddialar var.

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